Зарезав сожительницу, мужчина сел смотреть в компьютере порнографию

На следующее утро, 19 сентября, 29-летний Эгерт Дулинец отправил своему сослуживцу сообщение: «Я сломал себе жизнь. Я сделал что-то ужасное». Это было сразу после исчезновения Кати. Можно предположить, что к этому моменту убийство уже произошло.

Однако о случившемся стало известно лишь через неделю. Дулинец в последующие дни еще ходил по деревне, общался с друзьями и соседями и безостановочно пил.

Со слезами на глазах и с трясущимися руками Дулинец позвонил в полицию только 22 сентября. В доме заявителя полицейский патруль нашел зарезанную женщину – жену Дулинца Кати.

Точно неизвестно, во сколько было совершено убийство, но дату на основании доказательств установить удалось. Прокурор Гарди Андерсон предполагает, что учитывая отправленные Эгертом Дулинцом сообщения и телефонные разговоры, убийство было совершено 18 сентября.

Почему сообщение об убийстве заняло пять дней? Защитник Дулинца Рюнно Роосмаа говорит, что его подзащитным использовал время, чтобы по-своему проститься с женой и был слишком напуган, чтобы искать помощи.

На допросах сам обвиняемый говорил, что в тот судьбоносный день после очень злой ссоры и долгого запоя, чтобы успокоить нервы он пошел на кухню за сигаретами, но заметил кухонный нож. Он признался, что в этот момент в глазах у него потемнело.

Труп Кати лежал в кровати на спине. Ее руки, шея и плечо были покрыты десятками ножевых ранений. Повреждения на шее указывают и на удушение. Труп перемещали.

«29 ударов ножом и повреждения, указывающие на удушение, перемещение трупа и пятидневное затягивание с признанием содеянного, в то же время употребление алкоголя, просмотр новостей и посещение порнографических сайтов с планшета Кати заставляют усомниться в раскаянии», - считает прокурор Андерсон.

Прокурор считает, что большая несправедливость и вина, полное неуважение к жизни человека и его телу заслуживают близкого к максимальному наказания. Он потребовал приговорить подсудимого к 15 годам лишения свободы.

При оценке наказания, Андерсон учел обвинение в попытке изнасилования, которое суд обсуждает за закрытыми дверями. Известно, что жертвой попытки изнасилования была несовершеннолетняя, и хотя Дулинец подтверждает убийство, в преступлении сексуального характера он не сознается.

Защитник Дулинца имеет совершенно отличное от прокурора мнение в отношении наказания.

Защитник попросил назначить за убийство наказание ниже среднего (в случае убийства – 10 лет), учесть при вынесении наказания, что обвиняемый раскаивается в содеянном и помогал следствию. По поводу попытки изнасилования Роосмаа полностью отрицает вину своего клиента и просит оправдать своего подзащитного.