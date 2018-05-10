Столичные власти недовольны отремонтированными в Чехии трамваями
10 мая 2018 г., 14:44
Чешская фирма Cegelec, у которой Таллинн заказал капитальный ремонт 12 трамваев KT-6 и двух KT-4, передала в срок только 10 из 14 трамваев, а с уже переданными трамваями постоянно возникают проблемы, передает Rus.err.ee.
Об этом сообщил 10 мая директор трамвайной службы столичного транспортного предприятия Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) Андрес Вяэн.
По его словам, все 14 трамваев должны были быть переданы Таллинну к 30 апреля, но сроки исполнения договора были сорваны подрядчиком.
"Сегодняшняя ситуация такова, что у нас только 10 трамваев и даже с ними постоянные проблемы по качеству", - сказал Вяэн.
Вяэн заверил, что на транспортном обслуживании жителей Таллинна эти проблемы не отразятся.