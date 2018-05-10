Столичные власти недовольны отремонтированными в Чехии трамваями

Об этом сообщил 10 мая директор трамвайной службы столичного транспортного предприятия Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) Андрес Вяэн.

По его словам, все 14 трамваев должны были быть переданы Таллинну к 30 апреля, но сроки исполнения договора были сорваны подрядчиком.

"Сегодняшняя ситуация такова, что у нас только 10 трамваев и даже с ними постоянные проблемы по качеству", - сказал Вяэн.