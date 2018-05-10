Видео: cтрашный полет российского гонщика на скорости 300 км/ч

На недавнем этапе «6 часов Спа», входящем в чемпионат мира по гонкам на выносливость, российский пилот команды «СМП Рэйсинг» Матевос Исаакян попал в невероятно зрелищную аварию. Его прототип BR1 при прохождении связки поворотов «О Руж» – «Радийон» на 133-м круге сошел с траектории на скорости в 300 км/ч и улетел в барьеры, удивив зрителей грандиозным сальто, передает блог "Поворот не туда" портала sports.ru
В телеэфир и нарезку хайлайтов крэш Исаакяна не попал — зрителям показали только результат в виде разбитой машины и выбиравшегося из нее гонщика (Матевос в результате инцидента не пострадал). Впечатляющие кадры обеспечила любительская съемка болельщика с трибуны, выложившего ролик с аварией на YouTube.
«Нам еще предстоит разобраться, по какой причине произошла авария, – прокомментировал ситуацию пилот после финиша. – Мы были быстры всю гонку, и хотя стартовали последними, нам удалось подобраться к лидирующей тройке и была возможность побороться за подиум».