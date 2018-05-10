Неделя на посту министра: Мягги уходит в первый официальный отпуск

«Речь идет об уже в прошлом году запланированной в ближайшее государство семейной поездке, которую я обещал сыну, - сказал Postimees Мягги. - Премьер-министр дал свое согласие, поскольку я проинформировал его, что помимо обещаний семье уже были сделаны и денежный траты».