четверг, 10 мая 2018 г.
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Неделя на посту министра: Мягги уходит в первый официальный отпуск

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Юри Ратас и Янек Мягги.

ФОТО: Liis Treimann

Вступивший в должность министра госуправления 2 мая Янек Мягги в конце мая пойдет в свой первый официальный отпуск.

Премьер-министр Юри Ратас подписал распоряжение, согласно которому новому министру госуправления Янеку Мягги разрешается уйти в отпуск 24-27 мая 2018. 

«Речь идет об уже в прошлом году запланированной в ближайшее государство семейной поездке, которую я обещал сыну, - сказал Postimees Мягги. - Премьер-министр дал свое согласие, поскольку я проинформировал его, что помимо обещаний семье уже были сделаны и денежный траты».

Янек Мягги принес присягу и стал министром 2 мая.

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