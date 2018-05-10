Неделя на посту министра: Мягги уходит в первый официальный отпуск
10 мая 2018 г., 14:58
Вступивший в должность министра госуправления 2 мая Янек Мягги в конце мая пойдет в свой первый официальный отпуск.
Премьер-министр Юри Ратас подписал распоряжение, согласно которому новому министру госуправления Янеку Мягги разрешается уйти в отпуск 24-27 мая 2018.
«Речь идет об уже в прошлом году запланированной в ближайшее государство семейной поездке, которую я обещал сыну, - сказал Postimees Мягги. - Премьер-министр дал свое согласие, поскольку я проинформировал его, что помимо обещаний семье уже были сделаны и денежный траты».
Янек Мягги принес присягу и стал министром 2 мая.