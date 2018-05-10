Налоговый департамент искал нелегальных работников в заведениях общепита

По словам руководителя подразделения налогового аудита департамента Оскара Ыуна, в ходе проверки выяснилось, что в трех точках одной фирмы работали около десяти человек, чьи выплаты по зарплатам не были задекларированы: «Использование черной рабочей силы в таких масштабах в секторе питания в нашей практике проверок встречается все реже, но как показала конкретная проверка, к сожалению, это еще встречается. В прошлом году Налогово-таможенный департамент проверил по всей Эстонии работу 1168 человек в секторе питания. 77 (6%) из них не были зарегистрированы. «Предприятия, на которых работники не регистрируются и им платят зарплату в конвертах – это, по-прежнему, один из наших крупных приоритетов, которым мы занимаемся», - сказал Ыун.