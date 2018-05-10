Налоговый департамент искал нелегальных работников в заведениях общепита

В конце апреля работники Налогово-таможенного департамента посетили три точки общепита в Харьюмаа и Таллинне, принадлежащие одной фирме, чтобы проверить возможную выплату зарплат в конвертах и регистрацию работников. Из восьми проверенных на месте работников, пять работали нелегально, пишет Postimees.
По словам руководителя подразделения налогового аудита департамента Оскара Ыуна, в ходе проверки выяснилось, что в трех точках одной фирмы работали около десяти человек, чьи выплаты по зарплатам не были задекларированы: «Использование черной рабочей силы в таких масштабах в секторе питания в нашей практике проверок встречается все реже, но как показала конкретная проверка, к сожалению, это еще встречается. В прошлом году Налогово-таможенный департамент проверил по всей Эстонии работу 1168 человек в секторе питания. 77 (6%) из них не были зарегистрированы. «Предприятия, на которых работники не регистрируются и им платят зарплату в конвертах – это, по-прежнему, один из наших крупных приоритетов, которым мы занимаемся», - сказал Ыун.
Также в ходе проверки выяснилось, что предприятие скрывает свой оборот: «Если нарушения выявятся во многих сферах деятельности, то мы используем более жесткие методы, чтобы работодатель привел в порядок свои налоговые дела».
Для выявления выплат зарплат в конвертах департамент продолжит работать по всей Эстонии, причем, теперь больше, чем прежде в маленьких городах и населенных пунктах.