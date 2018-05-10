Видео: медведь полакомился мороженым в кафе и навлек беду на хозяев

На видео запечатлено, как молодая медведица подвида кадьяк, сидящая на пассажирском кресле пикапа, высовывается из окна и с энтузиазмом облизывает протянутый ей рожок мороженого сотрудником ресторана фастфуда. Забавный ролик был опубликован зоопарком Discovery Wildlife Park в начале этого года и вызвал не только умиление, но и критику - мол, это было небезопасно для окружающих и для самого животного.

В итоге департамент защиты дикой природы Альбертины решил наказать зоопарк. Его администрации предъявляется следующее обвинение: не уведомила власти провинции о том, что дикий зверь покинет территорию зоопарка. Кроме того, зоопарк обвиняется в том, что в 2017 году, когда на тот момент трехкилограммовая Беркли была привезена из США, сотрудники брали ее на ночь к себе домой, чтобы кормить из бутылочки - это, по местным законам, тоже нужно было согласовать с властями, пишет The Guardian.

По словам владельца зоопарка Дуга Боса, он первый раз сталкивается с подобными обвинениями за 28-летнюю историю учреждения. При этом он признает, что допустил ошибку, не уведомив чиновников в указанных случаях. Уведомление можно было отправить по электронной почте, но сотрудники зоопарка просто забыли этого сделать, говорит Бос.

В то же время он даже рад такой бдительности чиновников: "Это показывает, насколько строго регламентирована зооиндустрия в Альбертине. Ведь так много людей, которые думают, что это не так, поэтому можно делать все, что угодно". Как уточняет, The Provonce, суд по предъявленным обвинениям состоится 28 мая.