Эстония запретила въезд руководству Мьянмы

Согласно распоряжению правительства, немедленно вступает в силу запрет на въезд в отношении Мьянмы (бывшей Бирмы), введенный в соответствии с решением Совета ЕС, сообщил пресс-секретарь правительства.

Совет ЕС 26 февраля 2018 года принял резолюцию, в которой осудил тяжкое, масштабное и систематическое нарушение прав человека со стороны вооруженных сил и сил безопасности Мьянмы, и призвал правительство и силы безопасности Мьянмы к обеспечению безопасности, следования принципам правового государства и привлечения к ответственности в штатах Аракан, Качин и Шани.

В этой связи Совет ЕС 26 апреля 2018 года решил изменить направленный против Мьянмы режим ограничений. Совет ЕС ввел ограничивающие меры в отношении состоящих в вооруженных силах Мьянмы (Tatmadaw) и пограничную полицию, которые ответственны за тяжкие нарушения прав человека, в том числе дискриминацию принадлежащих к меньшинствам людей и насилие над ними. Решение обязывает страны ЕС ввести в отношении перечисленных в приложении к решению лиц запрет на въезд, сообщил пресс-секретарь правительства.