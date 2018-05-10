Показания свидетеля: беженец, совершивший теракт в Финляндии, убивал и раньше

По словам мужчины, однажды в центре по приему беженцев Буанан признался ему в убийстве, совершенном им в Марокко или Швейцарии. "Я не помню, где именно, по его словам, это произошло, но он каялся в своем поступке… Потом я заметил, что он стал общаться в Турку с людьми, имевшими связи с ИГ", - цитирует Yle слова мужчины, выступившего свидетелем в суде.

Он также рассказал, что поначалу Буанан не подавал никаких признаков радикализации, но за полтора месяца до совершения преступления он начал вести себя странно - "как сумасшедший".

Также суд заслушал показания друга детства Буанана о том, как тот оправдывал совершенные им преступления ложным утверждением мужчины узбекского происхождения о том, что Финляндия воюет с Сирией. Вероятно, тот узбек и подтолкнул Буанана к убийству, полагает его друг детства.

В понедельник, 14 мая, в суде выступит исследователь Института международных отношений Олли Руохомяки, проанализировавший для полиции тексты и манифест, написанные Буананом, и возможную связь подсудимого с "Исламским государством". Кроме того, на судебном заседании при закрытых дверях заслушают результаты психиатрической экспертизы.

В марте марокканца психиатрическая экспертиза признала вменяемым. По мнению медиков, мужчина действовал осознанно и имел террористические намерения.