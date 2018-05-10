МИД Латвии вручил России ноту в связи с нападением на посольство

Как сообщили агентству ЛЕТА в МИД, во время встречи Пилдегович заявил российской стороне о необходимости выполнения обязательств, предусмотренных 22-й статьей Венской конвенции о дипломатических связях, а также принять все меры безопасности, чтобы впредь не допустить подобных нападений, и наказать виновных.

К сожалению, это не первый случай, когда безопасность диппредставительства Латвии в России подвергается риску, подчеркнул он.

Госсекретарь МИД Латвии потребовал от российской стороны устранить повреждения, причиненные зданию посольства во время нападения.

Произошедший инцидент у посольства Латвии в России был организован с целью навредить отношениям двух государств, - так в передаче LNT Ziņas ситуацию прокомментировал посол России в Латвии Евгений Лукьянов после встречи с госсекретарем Министерства иностранных дел Латвии Андреем Пилдеговичем.

«Наше мнение целиком совпадает с мнением Министерства иностранных дел Латвии. Я согласен с министром, что это провокация. К тому же ее реализовали активисты, представляющие запрещенную в России партию национал-большевиков. Это крайне радикальная политическая организация, которая действует в России незаконно. Понятно, что эти противозаконные действия нацелены на то, чтобы скомпрометировать наши отношения с Латвией,» - сказал Лукьянов.

Как сообщалось, вечером 9 мая было совершено нападение на посольство Латвии в Москве. Об этом министр иностранных дел Эдгар Ринкевич сообщил в Twitter.

Пресс-секретарь МИД Латвии Гинт Егерманис сообщил агентству ЛETA, что примерно в 17.30 пришедшие к зданию посольства четыре или пять человек забросали его дымовыми шашками и сигнальными ракетами. Один из правонарушителей пытался запачкать стену здания из баллончика с черной краской, но успел только написать букву «S».

Задержанные активисты партии «Другая Россия» Ольга Шалина и Глеб Буваненко, забросавшие дымовыми шашками посольство Латвии в Москве, обвиняются в мелком хулиганстве, сообщают российские информационные источники.

Административное дело против них суд рассмотрит сегодня.

Незарегистрированная партия «Другая Россия» ранее сообщила, что ее члены забросали дымовыми шашками латвийское посольство в Москве, отметив, что этой акцией они выразили протест против задержания в Латвии правозащитника Владимира Линдермана, выступающего за возвращение русскоязычного школьного образования.

Линдерман был задержан в Риге 8 мая в связи со своим выступлением на Вселатвийском родительском собрании 31 марта, где он выступал против перевода образования на государственный язык.