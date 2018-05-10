чт, 10.05.2018
“Еда в Рийгикогу на грани провала первокурсника кулинарного училища” Кармо Тюйр
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

МИД Латвии вручил России ноту в связи с нападением на посольство

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: facebook

Госсекретарь МИД Латвии Андрей Пилдегович в четверг пригласил посла России в Латвии Евгения Лукьянова, чтобы выразить категорическое осуждение совершенного 9 мая нападения на посольство Латвии в Москве, передает Rus.Tvnet.

Как сообщили агентству ЛЕТА в МИД, во время встречи Пилдегович заявил российской стороне о необходимости выполнения обязательств, предусмотренных 22-й статьей Венской конвенции о дипломатических связях, а также принять все меры безопасности, чтобы впредь не допустить подобных нападений, и наказать виновных.

К сожалению, это не первый случай, когда безопасность диппредставительства Латвии в России подвергается риску, подчеркнул он.

Госсекретарь МИД Латвии потребовал от российской стороны устранить повреждения, причиненные зданию посольства во время нападения.

Произошедший инцидент у посольства Латвии в России был организован с целью навредить отношениям двух государств, - так в передаче LNT Ziņas ситуацию прокомментировал посол России в Латвии Евгений Лукьянов после встречи с госсекретарем Министерства иностранных дел Латвии Андреем Пилдеговичем.

«Наше мнение целиком совпадает с мнением Министерства иностранных дел Латвии. Я согласен с министром, что это провокация. К тому же ее реализовали активисты, представляющие запрещенную в России партию национал-большевиков. Это крайне радикальная политическая организация, которая действует в России незаконно. Понятно, что эти противозаконные действия нацелены на то, чтобы скомпрометировать наши отношения с Латвией,» - сказал Лукьянов.

Как сообщалось, вечером 9 мая было совершено нападение на посольство Латвии в Москве. Об этом министр иностранных дел Эдгар Ринкевич сообщил в Twitter.

Пресс-секретарь МИД Латвии Гинт Егерманис сообщил агентству ЛETA, что примерно в 17.30 пришедшие к зданию посольства четыре или пять человек забросали его дымовыми шашками и сигнальными ракетами. Один из правонарушителей пытался запачкать стену здания из баллончика с черной краской, но успел только написать букву «S».

Задержанные активисты партии «Другая Россия» Ольга Шалина и Глеб Буваненко, забросавшие дымовыми шашками посольство Латвии в Москве, обвиняются в мелком хулиганстве, сообщают российские информационные источники.

Административное дело против них суд рассмотрит сегодня.

Незарегистрированная партия «Другая Россия» ранее сообщила, что ее члены забросали дымовыми шашками латвийское посольство в Москве, отметив, что этой акцией они выразили протест против задержания в Латвии правозащитника Владимира Линдермана, выступающего за возвращение русскоязычного школьного образования.

Линдерман был задержан в Риге 8 мая в связи со своим выступлением на Вселатвийском родительском собрании 31 марта, где он выступал против перевода образования на государственный язык.

Сегодня суд Видземского предместья Риги санкционировал арест Линдермана.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ