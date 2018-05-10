Фото и видео: очень своевременные советы по украшению дачного участка

Красота на частном и дачном участке называется ландшафтным дизайном. Он может быть дорогостоящим, когда приглашается профессиональный дизайнер, который придумывает и строит перголы и альпийские горки, выкапывает пруд с живыми рыбками и водопадами или стрижет кусты и деревья в виде фигур или животных.

Но дизайн участка может быть и бюджетным, когда фантазия дачника превращает подручные материалы в шедевры, достойные выставки и восхищения. Использовать старую мебель – самый простой вариант. Ведь куда еще она свозится, как не на дачу!

И всего-то нужно – старый стол, кресло с поломанным сидением или ножками. Даже кровать подойдет.

Фото: dizainmania.com ФОТО: Фото: dizainmania.ru