Фото и видео: очень своевременные советы по украшению дачного участка

На дачах уже кипит работа, всем хочется, чтобы дача была ухоженной, красивой. Но ухоженность не означает только прополотые грядки, побеленные известкой стволы деревьев и посаженные клумбы.
Красота на частном и дачном участке называется ландшафтным дизайном. Он может быть дорогостоящим, когда приглашается профессиональный дизайнер, который придумывает и строит перголы и альпийские горки, выкапывает пруд с живыми рыбками и водопадами или стрижет кусты и деревья в виде фигур или животных.
Но дизайн участка может быть и бюджетным, когда фантазия дачника превращает подручные материалы в шедевры, достойные выставки и восхищения. Использовать старую мебель – самый простой вариант. Ведь куда еще она свозится, как не на дачу!
И всего-то нужно – старый стол, кресло с поломанным сидением или ножками. Даже кровать подойдет.
Очень много полезных советов, как разбить оригинальный цветник и проложить необычные дорожки, как украсить забор и испольовать в садовом интерьере не только старую мебель, но и посуду, читайте и смотрите ЗДЕСЬ. А ниже - ВИДЕО о том, как своими руками сконструировать фонтан.