четверг, 10 мая 2018 г.
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Фото и видео: очень своевременные советы по украшению дачного участка

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ФОТО: dizainmania.com

На дачах уже кипит работа, всем хочется, чтобы дача была ухоженной, красивой. Но ухоженность не означает только прополотые грядки, побеленные известкой стволы деревьев и посаженные клумбы. 

Красота на частном и дачном участке называется ландшафтным дизайном. Он может быть дорогостоящим, когда приглашается профессиональный дизайнер, который придумывает и строит перголы и альпийские горки, выкапывает пруд с живыми рыбками и водопадами или стрижет кусты и деревья в виде фигур или животных.

Но дизайн участка может быть и бюджетным, когда фантазия дачника превращает подручные материалы в шедевры, достойные выставки и восхищения. Использовать старую мебель – самый простой вариант. Ведь куда еще она свозится, как не на дачу! 

И всего-то нужно – старый стол, кресло с поломанным сидением или ножками. Даже кровать подойдет.

Фото: dizainmania.com

ФОТО: Фото: dizainmania.ru

Очень много полезных советов, как разбить оригинальный цветник и проложить необычные дорожки, как украсить забор и испольовать в садовом интерьере не только старую мебель, но и посуду, читайте и смотрите ЗДЕСЬ. А ниже - ВИДЕО о том, как своими руками сконструировать фонтан.

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