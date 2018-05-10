Почему в Эстонии разрешено при управлении автомобилем опьянение, которого не существует?

Воздействие опьянения на восприятие и поведение

У некоторых людей симптомы опьянения наступают быстрее и легче, чем у других. Есть и люди, у которых уже образовалась толератность, из-за чего они не способны почувствовать, насколько пьяны.

В общих чертах все же можно определить, как меняется настроение и поведение при разных степенях опьянения.

0,2–0,3 промилле Вы можете чувствовать себя слегка расслабленным, внутренние ограничения несколько ослабляются. После приема алкоголя настроение начинает подниматься.

0,4–0,6 промилле Вы чувствуете тепло и расслабленность. Ваше поведение может быть более вызывающим: речь становится смелее и быстрее, а голос громче, чем обычно. Усиливаются эмоции – хорошее настроение становится еще лучше и точно так же усиливаются отрицательные эмоции. Вы можете ощущать легкую эйфорию. Мыслительные способности и память могут слегка нарушиться, делая вас неосмотрительным.

0,7–0,9 промилле При этой степени опьянения начинаются нарушения равновесия, двигательных функций, четкости речи, скорости реакции, зрения и слуха. Нарушается самоконтроль и способность рассуждать, вы считаете, что действуете лучше обычного и вам трудно не продолжить пить. Вы можете чувствовать эйфорию.

1,0–1,2 промилле У вас эйфория, хотя моторные функции, координация, скорость реакции и равновесие уже сильно нарушены. То же со способностью рассуждать и с памятью. На самом деле вы уже не помните, сколько порций выпили. Ваши эмоции усиливаются. Некоторые люди становятся очень шумными и агрессивными.

1,3–1,5 промилле Отсутствует равновесие, зрение затуманено, возникают трудности с передвижением и с речью. Мышление, восприятие и способность к принятию решений сильно нарушены. Эйфория понемногу проходит и сменяется неприятными чувствами, такими как тревожность, беспокойство, гнев и подавленность.

1,6–1,9 промилле Вас наполняют сильные отрицательные эмоции, в результате вы можете стать агрессивным – и ненамеренно причинить вред себе или другим. На этой стадии могут образоваться т.н. провалы памяти – мозг больше не фиксирует происходящее. Моторные функции сильно нарушены.

Более 2 промилле Вам не скрыть спутанности сознания, бестолковости и неспособности понимать происходящее. Вам нужна помощь, чтобы встать или ходить. Если вы нанесете себе травму, то скорее всего не осознаете этого, поскольку не чувствуете боли. Вас тошнит или рвет (у некоторых эти симптомы могут возникнуть раньше). Поскольку рвотный рефлекс нарушен, есть опасность захлебнуться собственной рвотой. На этой стадии часты провалы памяти, поэтому вы, очевидно, на следующее утро ничего не вспомните.

Более 2,5 промилле Сильно нарушены все психические и физические функции, в том числе восприятие. Наступает эмоциональная бесчувственность. Повышен риск захлебнуться собственной рвотой, упасть и нанести себе серьезную травму или стать жертвой другого несчастного случая.

Более 3 промилле Вы в полубессознательном состоянии. Вы не понимаете, где находитесь. Вы можете внезапно потерять сознание, вас трудно привести в чувство.

Более 3,5 промилле Такая доза алкоголя действует как наркоз, используемый при операциях. Возможно, вы впадете в кому. Дыхание может стать прерывистым.

Более 4 промилле Нарушается работа сердца и дыхание. Фактически, вы в коме или уже мертвы.

Источник: alkoinfo.ee