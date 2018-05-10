Чем меньше - тем лучше: малогабаритное жилье на гребне моды
10 мая 2018 г., 18:30
Thearchitect.pro рассказывает о том, что понимают под малогабаритным жильем в разных странах мира и как с ним справляются архитекторы и дизайнеры.
Жизнь людей в современном городе очень динамична, полна контрастов и разных возможностей. В том числе и в покупке недвижимости под жилье. Хорошо, когда это заветные 100 квадратных метров с видом, например, на озеро Комо.
Но реальность нашего времени вносит в нашу жизнь свои коррективы. Цены на недвижимость в лучших мегаполисах мира уверенно держатся на своих высоких и, местами, заоблачных позициях.
Сегодня мы расскажем о малогабаритном жилье площадью от 8 до 28 квадратных метров в разных странах: Голландии, России, Италии, Японии, Франции и Швеции.
Фото, чертежи и видео смотрим ЗДЕСЬ.