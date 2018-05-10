чт, 10.05.2018
"Я не слышал, чтобы Эстонию когда-либо так хулили" Урмас Паэт
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Чем меньше - тем лучше: малогабаритное жилье на гребне моды

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Квартира в центре Парижа площадью 8 кв.м.

ФОТО: Thearchitect.pro

Thearchitect.pro рассказывает о том, что понимают под малогабаритным жильем в разных странах мира и как с ним справляются архитекторы и дизайнеры.

Жизнь людей в современном городе очень динамична, полна контрастов и разных возможностей. В том числе и в покупке недвижимости под жилье. Хорошо, когда это заветные 100 квадратных метров с видом, например, на озеро Комо.

Но реальность нашего времени вносит в нашу жизнь свои коррективы. Цены на недвижимость в лучших мегаполисах мира уверенно держатся на своих высоких и, местами, заоблачных позициях. 

Сегодня мы расскажем о малогабаритном жилье площадью от 8 до 28 квадратных метров в разных странах: Голландии, России, Италии, Японии, Франции и Швеции.

Фото, чертежи и видео смотрим ЗДЕСЬ.  

Читать также

Актуально

НАВЕРХ