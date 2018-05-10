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Фотоновость: у Бронзового солдата стало меньше цветов

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ФОТО: Mihkel Maripuu / Eero Vabamägi

Цветов к находящемуся в Таллинне на кладбище Сил обороны памятнику советским воинам, павшим во Второй мировой войне, в этом году на 9 мая принесли меньше, чем в прошлом году.

Фотограф Postimees сделал фотографии с дрона утром 10 мая как в прошлом году, так и в этом.

Цветы у Бронзового солдата утром 10 мая 2017.

ФОТО: Eero Vabamägi

Сравнивая фотографии, можно заметить, что цветов в этом году у памятника заметно меньше. Также без украшения остался и газон, на котором в прошлом году красовалась звезда.

Утро 10 мая 2018.

ФОТО: Mihkel Maripuu

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