Фотоновость: у Бронзового солдата стало меньше цветов
10 мая 2018 г., 16:33
Цветов к находящемуся в Таллинне на кладбище Сил обороны памятнику советским воинам, павшим во Второй мировой войне, в этом году на 9 мая принесли меньше, чем в прошлом году.
Фотограф Postimees сделал фотографии с дрона утром 10 мая как в прошлом году, так и в этом.
Сравнивая фотографии, можно заметить, что цветов в этом году у памятника заметно меньше. Также без украшения остался и газон, на котором в прошлом году красовалась звезда.