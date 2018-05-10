четверг, 10 мая 2018 г.
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  • Эстония
  • Появились еще десятки жертв сексуального домогательства Игоря Манга

Появились еще десятки жертв сексуального домогательства Игоря Манга Полиция возбудила дело о проступке!

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ФОТО: Elmo Riig / Sakala / Scanpix

Редакция передачи ETV "Очевидец" сообщила на своей странице в Facebook, что после скандального эфира в среду, в котором была рассказана история нескольких женщин, оказавшихся жертвами сексуальных домогательств известного астролога Игоря Манга, в редакцию за полдня поступили еще десятки звонков и писем от женщин, переживших аналогичную ситуацию, пишет Rus.ERR.

"Мы догадывались, что число пострадавших клиенток Манга намного выше, но реакция, которая последовала после вчерашней передачи беспрецедентна. Редакция получила уже десятки писем и телефонных звонков, в которых женщины описывают похожий или даже еще более шокирующий опыт. На поверхность выплывают новые неожиданные аспекты", - пишет команда "Очевидца" в Facebook.

Полиция возбудила дело о проступке в отношении Манга в связи с разразившимся скандалом о сексуальных домогательствах, сообщает BNS.

По словам руководителя отдела превенции Ида-Харьюского отдела полиции Пыхьяской префектуры Райниса Синикаса, в полицию поступило заявление и полиция в рамках дела о проступке занимается выяснением того, имеются ли в содеянном Мангом признаки преступления.

Пыхьяская прокуратура подтвердила, что на настоящий момент фактов для уголовного дела нет.

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