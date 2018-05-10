Появились еще десятки жертв сексуального домогательства Игоря Манга

"Мы догадывались, что число пострадавших клиенток Манга намного выше, но реакция, которая последовала после вчерашней передачи беспрецедентна. Редакция получила уже десятки писем и телефонных звонков, в которых женщины описывают похожий или даже еще более шокирующий опыт. На поверхность выплывают новые неожиданные аспекты", - пишет команда "Очевидца" в Facebook.

Полиция возбудила дело о проступке в отношении Манга в связи с разразившимся скандалом о сексуальных домогательствах, сообщает BNS.

По словам руководителя отдела превенции Ида-Харьюского отдела полиции Пыхьяской префектуры Райниса Синикаса, в полицию поступило заявление и полиция в рамках дела о проступке занимается выяснением того, имеются ли в содеянном Мангом признаки преступления.