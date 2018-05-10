Видео: российские лихачи, перевернувшись на скорости 200 км/ч, поставили машину на колеса и поехали дальше

"Это были стритрейсеры, шли на скорости более 200 километров в час, - цитирует портал очевидца происшествия. По его словам, после опрокидывания машина затормозила крышей и только благодаря этому не вылетела на встречную полосу, передает Newsru.

Инцидент произошел на улице Серафимы Дерябиной при повороте с Объездной улицы. "Могла бы быть более серьезная авария с другими участниками встречного направления", - рассказал очевидец.

Находясь у перевернувшегося автомобиля, он пообщался с участниками событий и узнал, что в машине ехали три человека и никто из них не получил травм.