четверг, 10 мая 2018 г.
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  • Видео: российские лихачи, перевернувшись на скорости 200 км/ч, поставили машину на колеса и поехали дальше

Видео: российские лихачи, перевернувшись на скорости 200 км/ч, поставили машину на колеса и поехали дальше

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Перевернувшийся автомобиль. Иллюстративный снимок.

ФОТО: Scanpix

В Екатеринбурге в ночь на 10 мая на большой скорости перевернулся модифицированный автомобиль Toyota Aristo, в салоне которого находились три человека, сообщает местный сайт E1.ru. К счастью, никто не пострадал, а японскую иномарку перевернули обратно и уехали на ней с места ДТП, отмечается в публикации.

"Это были стритрейсеры, шли на скорости более 200 километров в час, - цитирует портал очевидца происшествия. По его словам, после опрокидывания машина затормозила крышей и только благодаря этому не вылетела на встречную полосу, передает Newsru.

Инцидент произошел на улице Серафимы Дерябиной при повороте с Объездной улицы. "Могла бы быть более серьезная авария с другими участниками встречного направления", - рассказал очевидец.

Находясь у перевернувшегося автомобиля, он пообщался с участниками событий и узнал, что в машине ехали три человека и никто из них не получил травм.

Сотрудников ГИБДД на место аварии не вызывали. Стритрейсеры при помощи проезжавшего мимо автомобилиста перевернули пострадавшую машину на колеса, и водитель Toyota уехал вместе с пассажирами, пишет портал.

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