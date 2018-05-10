Подозреваемый в сексуальных домогательствах Манг может лишиться квартиры в Ласнамяэ
10 мая 2018 г., 17:42
Горуправа проверит потребность в жилье Игоря Манга, сообщает Раэпресс, отмечая, что у Таллинна есть право закончить арендные отношения в экстренном порядке.
Игорь Манг получил от города муниципальную квартиру в доме на улице Меэлику в 2015 году. Муниципальное жилье предназначено для проживания, а не бизнес-деятельности, но в связи со скандалом о сексуальных домогательствах стало известно, что именно в этой квартире астролог принимал клиентов.
Горуправа обещает проверить потребность Манга в жилье и отмечает, что у города есть право в экстренном порядке прекратить арендный договор.