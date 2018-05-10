Галерея: названы лучшие молодые полицейские Эстонии

Сегодня, 10 мая, Таллиннский клуб Rotary вручил премии четырем лучшим молодым полицейским, а также лучшему кинологу Департамента полиции и погранохраны. Традиция вручения премий лучшим молодым полицейским и кинологу существует уже 18 лет.
В этом году лучшими стали патрульные полицейские София Ислевская из Йыхвиского отделения полиции, Кристо Линдсалу из Выру, Хенри Раук из Ида-Харьюского отделения полиции и следователь по расследованию наркопреступлений Идаской префектуры Мари Краав.
Лучшим кинологом назван Тармо Нукка из Раквереского отделения полиции, под руководством которого служит бельгийская овчарка Нитро.
Генеральный директор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер сказал, что признание работы молодых полицейских помогает делать будущее Эстонии безопаснее.
"Талантливые молодые люди, которые хотят помочь другим, сами ищут новые решения, – это ключ к будущему полиции и всей Эстонии. У опытных профессионалов есть, чем поделиться с молодыми полицейскими, а свежий взгляд молодых полицейских помогает старшим коллегам идти в ногу со временем. Я рад, что клуб Rotary ценит вклад молодых коллег и награждение лучших молодых полицейских стало хорошей традицией", – сказал Вахер.
По словам президента Таллиннского клуба Rotary Вейко Паалма, Эстонии нужны безопасность, вдохновение и последовательность. "Мы должны стремиться к этим трем составляющим во имя будущего Эстонии. У каждого из нас в этом своя роль. В работе главных героев нашего сегодняшнего мероприятия отражаются все эти ценности", – сказал Паалма.