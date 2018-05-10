Если вы чувствуете, что смарт-устройство пытается выйти из-под контроля, мы предлагаем вам несколько приёмов, как снова стать хозяином своей жизни и указать нахальному аппарату его место. Поможет вам с этим соавтор блога Digitark Эрки Орас

Смартфон – одно из величайших изобретений в истории человечества, и стоит только подумать, какие возможности он нам открывает. Вероятно, его значимость будет продолжать расти, пор пока этот девайс не сменится чем-то совершенно новым и неожиданным. Но, к сожалению, роз без шипов не бывает, и слабый духом человек, будь он молодым или стариком, может легко впасть в зависимость от пленительного смарт-устройства. Техноблог Digitark подготовил для вас несколько советов на случай, если вас мучает зависимость от вашего карманного помощника.