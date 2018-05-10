Услугой Telia TV пользуется множество клиентов, и это говорит о том, что людям нравится предложенный выбор и что просмотр телепередач по-прежнему популярен. Кроме того, большинство пользователей услуги Telia TV перешли на новую ТВ-платформу и могут теперь смотреть телевизор с улучшенным качеством изображения и пользоваться всеми предлагаемыми дополнительными услугами. Для того, чтобы каждый клиент мог получать от Telia TV максимум, соавтор Digitark Март Лаанемяги познакомит вас с, возможно, наименее известными дополнительными функциями этой услуги.