Услугой Telia TV пользуется множество клиентов, и это говорит о том, что людям нравится предложенный выбор и что просмотр телепередач по-прежнему популярен. Кроме того, большинство пользователей услуги Telia TV перешли на новую ТВ-платформу и могут теперь смотреть телевизор с улучшенным качеством изображения и пользоваться всеми предлагаемыми дополнительными услугами. Для того, чтобы каждый клиент мог получать от Telia TV максимум, соавтор Digitark Март Лаанемяги познакомит вас с, возможно, наименее известными дополнительными функциями этой услуги.
Одновременный просмотр двух каналов
Картинка в картинке, то есть, возможность смотреть на одном экране два канала одновременно, тоже имеется в Telia TV. Это нужно и удобно, например, если есть желание заглянуть на другую программу во время рекламной паузы.
Для этого нужно:
- Нажать и удерживать на пульте кнопку «Назад».
- При этом активируется предварительный просмотр канала, что позволяет использовать весь контент ТВ-среды таким образом, что все открытые до этого каналы будут отображаться в виде маленького окна в верхнем углу.
- После этого нужно нажать на пульте кнопку «Назад» для отображения меню Telia TV и выбора каналов (канал, который вы смотрели последним, по-прежнему отображается в виде маленького окна в верхнем углу).
- Для выхода нужно нажать и удерживать кнопку «Назад».
Другие не менее полезные «секретные» функции вы сможете найти в техноблоге Digitark.