ФОТО: Digitark/Telia

Кто из нас не знаком со старой классикой NOKIA 3310! О её долговечности до сих пор ходят легенды. Каким эффективным средством самозащиты она была и как перенесла испытание падением на землю… И её аккумулятор был, в принципе, вечным. Учитывая, как быстро обновляются технологии и что новое – это, по сути, дополненное старое, просто феноменально, что на телефон такой старой модели люди смотрят с такой ностальгией. Соавтор Digitark Хенри Якобсон расскажет подробнее о возрождении легенды.

Если она была так любима, почему бы её не вернуть?

Именно так производитель и поступил, поэтому более года люди старой закалки получили возможность приобрести себе старую добрую 3310. Я тоже на пару недель получил такого кнопочного помощника и, скажем сразу, это был впечатляющий опыт.

Во-первых, нужно понять, что телефон Nokia 3310 не остался прежним. Более-менее прежними остались внешний вид, устаревшее программное обеспечение и название. Этот телефон больше не собирают в Финляндии, и владельцы бренда Nokia 3310 больше не наши северные соседи – все производство и права на бренд проданы в далёкий загадочный Китай. И это чувствуется, как только возьмёшь телефон в руки. Если старую 3310 сравнивали с кирпичом, и штаны без ремня из-за него едва не сваливались, то новая 3310 очень лёгкая, и запросто можно забыть, что она лежит в кармане.