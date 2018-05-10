Галерея: президент Кальюлайд и более 12 000 детей пробежали во имя доброго дела

В Таллинне Teatejooks открыла президент Керсти Кальюлайд, по словам которой эстафета стремится донести два важных послания. «Во-первых, Teatejooks напоминает детям и молодежи о том, что движение, да еще в хорошую погоду и вместе с друзьями – непременно дарит радость. А во-вторых, мы вместе можем сделать больше добра!» - сказала президент Кальюлайд.

По словам одного из организаторов Teatejooks Эрика Палласе, занимаясь в 2005 году организацией первого забега, никто не мог и предположить, что из этого проекта вырастет крупнейшее в Эстонии спортивное мероприятие для детей и молодежи. «Для тысяч детей Эстонии и их учителей эстафета Teatejooks стала ежегодной традицией – в забеге с радостью участвуют снова и снова. Это возможность почувствовать радость движения и сделать доброе дело», - отметил Палласе.

Важной частью Teatejooks является разминка – здесь на помощь учителям и тренерам приходят спортсмены. В Таллинне разминку провел Роман Фости, в Тарту – Тийдрек Нурме и Ибрагим Мукунга, в Кохтла-Ярве – Луна-Александра Ладога. Всего эстафета прошла в 25 городах и населенных пунктах Эстонии. В Таллинне на мероприятии также выступили финалисты шоу «Eesti otsib superstaari».

В этом году в эстафете участвовали более 12 000 детей. В Таллинне, Тарту и Пярну было более тысячи участников; в Вильянди, Курессааре, Пайде, Нарве, Кохтла-Ярве, Виймси и Кейла – 600 или больше; в Пылва, Рапла и Тойла – более 500; в Раквере и Валга – более 400; в Хаапсалу, Выру, Йыгева, Отепяэ, Элва, Силламяэ и Пеэтри – более 300, а в Тырва, Кярдла и Арукюла – более 200 участников.

В Хаапсалу строят игровой и тренировочный парк для людей в инвалидных колясках

Тысячи участвующих в эстафете детей вместе со спортсменами и финалистами шоу «Eesti otsib superstaari» призывают пожертвовать деньги в пользу утративших способность двигаться детей. Забег этого года фокусируется на строительстве игрового и тренировочного парка для людей в инвалидных колясках возле Хаапсалуского неврологического реабилитационного центра. Парк будет открыт для горожан и посетителей центра. Кроме того, его смогут использовать и гостящие в городе отдыхающие.

Ежегодно в Хаапсалуском неврологическом реабилитационном центре лечение проходят около 3500 пациентов, способность двигаться которых ограничена или полностью утрачена. Чтобы расширить возможности лечения и помочь маленьким и взрослым пациентам приспособиться к новому положению также за пределами больничных и домашних стен, центр ведет подготовку к созданию возле хаапсалуского променада игрового и тренировочного парка для людей в инвалидных колясках.

Строящийся парк задуман для детей и для взрослых пациентов, а его дорожки, поверхности и используемые тренировочные устройства созданы с учетом потребностей передвигающихся на инвалидных колясках людей. «Создавая этот парк, мы хотим найти решение трем важным проблемам: создать доступные возможности для игр для детей с недостатками здоровья, обеспечить возможности тренировки для взрослых, способность двигаться которых ограничена, а также создать поверхности для развития людей на инвалидных колясках, которые были бы связаны в единое целое с игровой площадкой и тренировочным оборудованием», - отметил руководитель центра Прийт Ээльмяэ.

Ориентировочная стоимость строящегося в Хаапсалу игрового и тренировочного парка для людей в инвалидных колясках составляет 200 000 евро, из которых при помощи прошлых эстафет Teatejooks и кампании Sinilillekampaania на сегодня уже собрано примерно 57 000 евро.