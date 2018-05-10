чт, 10.05.2018
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  • Видео: в Рапламаа полыхают 10 гектаров леса, на помощь вызвали вертолет

Видео: в Рапламаа полыхают 10 гектаров леса, на помощь вызвали вертолет

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Лесной пожар. Фото иллюстративное

ФОТО: Arvo Meeks/Valgamaalane

В Рапламаа, в волости Кохила, в деревне Пихала сегодня вечером загорелись десять гектаров леса, сообщает Postimees.

Пресс-секретарь Ляэнеского спасательного центра сказал в 19.15, что на данный момент огонь удалось взять под контроль.

В ликвидации лесного пожара принимал участие и вертолет, который тушил зоны, куда не могла попасть техника.

Причина возгорания пока неизвестна.

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