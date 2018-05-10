Видео: в Рапламаа полыхают 10 гектаров леса, на помощь вызвали вертолет

Rus.Postimees.ee112Видео: в Рапламаа полыхают 10 гектаров леса, на помощь вызвали вертолетВидео: в Рапламаа полыхают 10 гектаров леса, на помощь вызвали вертолетRus.Postimees.ee Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать10 мая 2018 г., 19:37Лесной пожар. Фото иллюстративноеФОТО: Arvo Meeks/ValgamaalaneВ Рапламаа, в волости Кохила, в деревне Пихала сегодня вечером загорелись десять гектаров леса, сообщает Postimees.Пресс-секретарь Ляэнеского спасательного центра сказал в 19.15, что на данный момент огонь удалось взять под контроль.В ликвидации лесного пожара принимал участие и вертолет, который тушил зоны, куда не могла попасть техника.Причина возгорания пока неизвестна.вертолетлеспожаррапламаа