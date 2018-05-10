Когда поражение равносильно победе: латыши дали бой пижонистым американцам

США 3:2 ОТ (1:1, 1:1 ,0:0, 1:0 ) Латвия

Латыши, которым в субботу играть важнейший матч отборочной группы с Германии, а затем и с Данией, четко осозновали свое место в хоккейной иерархии, понимая, что в открытом хоккее против американцев у подопечных Боба Хартли нет, к тому же ввязываться в энергозатратную игру, пусть даже и накануне дня отдыха, особого смысла нет. Особого смысла выкладываться с латышами не видели и сами американцы, а гол в большинстве забитый Крисом Краидером с передач Алекса Дебриканта и Дилана Ларкина, настроил сборную США на такой веселый лад, что игра сборной США начала идти "в полноги". Однако и латыши не лыком шиты - только что подъехавший из АХЛ Теодорс Блюгерс и Робертс Букартс вывели на бросок защитника рижского "Динамо" Увиса Балинскаса, который сравнял счет.

В начале второй двадцатиминутке зачем-то удалился Андерс Ли и латыши голом Андриса Джериньша вышли вперед 2:1.

После гола Джериньша игра значительно погрубела - удаляться начали и латыши, и американцы, в одном случае удаление было обоюдным, а у американцев Кит Кинкэйд, вратарь зачем-то "гитарой" опрокинул игрока сборной Латвии и за него отбывал штраф Кэм Эткинсон.

США удалось сравнять счет в концовке второго периода - первая пятерка приняла в этом участие - Дебрикант и Патрик Кейн ассистировали, а Колин Уайт забил - 2:2.

До конца основного времени сохранялся паритет между командами - удалялись синхронно, мазали из выгодных положений также, а овертайм для латышей означал при либом его исходе все-таки почти победу - очко в игре с лидером - приблизило латышей еще на шажок к 1/4 финала.

На большее чем очко латышей все-таки не хватило: команды сыграли только полторы минуты в дополнительном времени, а Кэм Аткинсон с передачи Патрика Кейна и Джонни Гудро завершил эту трудную для команды США встречу

Словакия 3:1 (1:0, 1:1 ,1:0 ) Франция

Словаки делили до матча четвертое, плейоффное место, с чехами, набрав в трех играх четыре очка, а поскольку швейцарцы, хоть и провели на матч больше, но имеют аж на пять очков больше, то словакам, естественно, было необходимо побеждать французов. Французы также могли в случае победы в основное время выйти на четвертую строку в группе А.

В первых двух периодах у словаков забивали только Давиды: на шестой минуте счет открыл сын знаменитейшего словацкого хоккеиста, русина по национальности, родившегося на Украине, Петера Бондры - Давид Бондра, вторую шайбу провел Давид Буц.

Французы отвечали на атаки словаков редко и неопасно - в первом периоде преимущество словаков в этом компоненте было трехкратным. Но французам удалось усыпить бдительность обороны словаков и Валентин Клейро сократил в середине второго периода счет до минимума.

В третьем периоде команды играли вязко, французы может, в силу счета, активнее лезли на ворота словаков, но класса сравнять счет не хватило, наоборот, Михал Чайковский установил окончательный счет в матче поразив за 10 секунд до коннца встречи пустые ворота французов.