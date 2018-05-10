В таллиннскую Минную гавань прибыла Первая постоянная противоминная группа НАТО

Первая постоянная противоминная группа НАТО прибыла в таллиннскую Минную гавань, чтобы пополнить запасы кораблей и подготовиться к предстоящим учениям Open Spirit.
Противоминная группа НАТО с 11 по 25 мая примет участие в организуемых ВМС Эстонии учениями Open Spirit, в которым примет участие около 800 военных моряков, сообщил главный штаб Сил обороны. Регионы действия противоминной операции охватывают окрестности Таллинна, Хийумаа, Сааремаа и острова Муху. Задачей международных подразделений станет обнаружение, картографирование и уничтожение взрывных устройств.
"Присутствие постоянной противоминной группы НАТО в Эстонии как в государстве НАТО вдохновляет нас на крепкое сотрудничество. Морские силы вносят вклад в деятельность противоминной группы уже более десяти лет, на этот раз во главе штаба подразделения будет эстонский офицер",- сообщил командующий военно-морскими силами Эстонии капитан Юри Саска.
В составе противоминной группы сейчас пять кораблей, флагман группы - голландский корабль поддержки Mercuur, в группу входят также минные тральщики норвежский Otra, голландский Urk, бельгийский Narcis и германский Bad Bevensen.
С 15 января Первой постоянной противоминной группой НАТО командует бельгийский офицер капитан-лейтенант Петер Рамбоэр. В 2016-2017 подразделением командовал эстонский офицер капитан-лейтенант Йохан-Элиас Сельямаа.