В таллиннскую Минную гавань прибыла Первая постоянная противоминная группа НАТО

Противоминная группа НАТО с 11 по 25 мая примет участие в организуемых ВМС Эстонии учениями Open Spirit, в которым примет участие около 800 военных моряков, сообщил главный штаб Сил обороны. Регионы действия противоминной операции охватывают окрестности Таллинна, Хийумаа, Сааремаа и острова Муху. Задачей международных подразделений станет обнаружение, картографирование и уничтожение взрывных устройств.

"Присутствие постоянной противоминной группы НАТО в Эстонии как в государстве НАТО вдохновляет нас на крепкое сотрудничество. Морские силы вносят вклад в деятельность противоминной группы уже более десяти лет, на этот раз во главе штаба подразделения будет эстонский офицер",- сообщил командующий военно-морскими силами Эстонии капитан Юри Саска.