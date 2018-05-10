Массовые проверки в магазинах Таллинна: один кассир поразил инспекторов

На прошлой неделе проходила проверка знания госязыка работников Maxima XX на улице Смуули. Из трех новых работников два должны будут сдать экзамен по эстонскому языку. Ранее было выписано десять предписаний, их срок был продлен, трем сотрудникам сделано предупреждение о штрафе, сообщает Postimees со ссылкой на Языковую инспекцию.

Также проходила проверка и в магазине Järve Selver. Из 154 работников на экзамен были отправлены восемь человек и двум предписали усовершенствовать знание эстонского языка.

Хорошим примером стал работник Järve Selver: кассир-иранец сдал необходимый экзамен на уровень В1. Директор магазина следит, чтобы работники без знания языка не находились в торговом зале, а выполняли лишь ту работу, которые не требует общения с клиентами.