В Швейцарии умертвили 104-летнего ученого

Врачи в Швейцарии провели процедуру эвтаназии 104-летнему ученому Дэвиду Гудоллу, специально ради этого прилетевшему из Австралии, где подобные операции запрещены, сообщает австралийский телеканал ABC.
По его данным, Гудолл ушел из жизни в четверг, 10 мая, в одной из клиник швейцарского города Базель. CNN уточняет, что речь идет о клинике Life Circle.
Медики ввели Гудоллу специальный препарат. После этого он скончался. CNN опубликовало фотографию комнаты, в которой ученый провел последние мгновения жизни, передает Newsru.
This is the room at a clinic in Switzerland where 104 year old Dr David #Goodall will die this morning. He will administer a lethal drug himself after a needle is placed in his arm by a doctor. pic.twitter.com/0AxoGf2tzw— Michelle Clifford (@skynewsmichelle) 10 мая 2018 г.
Перед поездкой в Швейцарию ученый навестил своих родных во Франции и провел вместе с ними выходные. Он прилетел в Швейцарию в понедельник, 7 мая.
Накануне операции Гудолл дал пресс-конференцию, в ходе которой подтвердил свое намерение уйти из жизни. "Это мой собственный выбор, и я с нетерпением жду этого", - сказал он.
Свое решение пожилой профессор объяснил тем, что в последние годы его жизнь перестала приносить ему радость. Он не может ходить и вынужден передвигаться при помощи инвалидного кресла. Кроме того, его зрение значительно ухудшилось.
"По утрам я встаю, завтракаю, а потом просто сижу до обеда и после обеда снова просто сижу. Какая от этого польза?" - задал он риторический вопрос.
Журналисты поинтересовались у Гудолла, какую музыку он хотел бы послушать перед смертью, на что тот исполнил отрывок из "Оды к радости" Бетховена. The Washington Post отмечает, что профессор спел четыре строчки из произведения по-немецки. После смерти ученого основатель австралийского движения в поддержку права на эвтаназию Exit International Филипп Нишке сообщил, что последняя воля умирающего была исполнена.
Дэвид Гудолл родился в 1914 году в Лондоне. С 1948 года проживал в Австралии. В отличие от многих других людей, решающихся на эвтаназию, Гудолл не находился в терминальной стадии неизлечимой болезни. Тем не менее он активно поддерживал право человека самостоятельно определять, когда ему уходить из жизни.
Семья Гудолла заявила, что гордится им. Между тем Австралийская медицинская ассоциация назвала произошедшее с профессором, который воспользовался эвтаназией, не будучи смертельно больным, опасным прецедентом.