В Швейцарии умертвили 104-летнего ученого

По его данным, Гудолл ушел из жизни в четверг, 10 мая, в одной из клиник швейцарского города Базель. CNN уточняет, что речь идет о клинике Life Circle.

Медики ввели Гудоллу специальный препарат. После этого он скончался. CNN опубликовало фотографию комнаты, в которой ученый провел последние мгновения жизни, передает Newsru.

This is the room at a clinic in Switzerland where 104 year old Dr David #Goodall will die this morning. He will administer a lethal drug himself after a needle is placed in his arm by a doctor. pic.twitter.com/0AxoGf2tzw — Michelle Clifford (@skynewsmichelle) 10 мая 2018 г.

Перед поездкой в Швейцарию ученый навестил своих родных во Франции и провел вместе с ними выходные. Он прилетел в Швейцарию в понедельник, 7 мая.

Накануне операции Гудолл дал пресс-конференцию, в ходе которой подтвердил свое намерение уйти из жизни. "Это мой собственный выбор, и я с нетерпением жду этого", - сказал он.

Свое решение пожилой профессор объяснил тем, что в последние годы его жизнь перестала приносить ему радость. Он не может ходить и вынужден передвигаться при помощи инвалидного кресла. Кроме того, его зрение значительно ухудшилось.

"По утрам я встаю, завтракаю, а потом просто сижу до обеда и после обеда снова просто сижу. Какая от этого польза?" - задал он риторический вопрос.

Журналисты поинтересовались у Гудолла, какую музыку он хотел бы послушать перед смертью, на что тот исполнил отрывок из "Оды к радости" Бетховена. The Washington Post отмечает, что профессор спел четыре строчки из произведения по-немецки. После смерти ученого основатель австралийского движения в поддержку права на эвтаназию Exit International Филипп Нишке сообщил, что последняя воля умирающего была исполнена.

Дэвид Гудолл родился в 1914 году в Лондоне. С 1948 года проживал в Австралии. В отличие от многих других людей, решающихся на эвтаназию, Гудолл не находился в терминальной стадии неизлечимой болезни. Тем не менее он активно поддерживал право человека самостоятельно определять, когда ему уходить из жизни.