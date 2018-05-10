Два "медведя" обыграли Россию

Чехия 4:3 (2:1, 1:2, 0:0, 1:0) Россия

Сборная Чехии перед матчем с Россией получила солиднейшее подкрепление - из "Бостона" первым же прямым рейсом подоспели два форварда - Давид Крейчи и его тезка, Пастрняк. Уже этого было достаточно, чтобы чехов передвинуть из когорты команд-загадок, в категорию предетентов на медали, поставив их в один ряд со сборной Финляндии. У россиян такого класса хоккеистов, как бостонский дуэт, не имеется.

Россияне на второй минуте вышли вперед: Шикарная обводка и передача Барабанова, Нестеров попадает в упор. Россияне могли выходить вперед после броска Дадонова или выстрела Трямкина, но следущими в протоколе матха отметились чехи: Крейчи забросил первую шайбу на турнире - подобрал шайбу в центре зоны, резко бросил, рикошет от Нестерова — шайба летит точно в правый верхний угол ворот Кошечкина, прервав российскую сухую серию на 196 минуте.

Тут же чешский россиянин Дмитрий Яшкин выводит чехов вперед 2:1 - забытый на среднем пятаке форвард замкнул пас Пастрняка из-за ворот. Ассист получил и Крейчи, а россияне довольно пищи для размышления на тему как играть в своей зоне нельзя - центры чехов были ужас как хороши и российские защитники не всегда поспевали за мыслями оппонентов.

На 22-й минуте россияне сумели сравнять счет - Анисимов закидывает шайбу за ворота чехов, Бучневич отдает на пятак, Гика не успевает закрыть Григоренко. Ничейный счет держался недолго - Пастрняку хватило класса разобраться опередить на полконька российскую защиту и после отскока от борта с броска Крейчи (1+2 к 25-й минуте), набирает второе очко в матче.

Крейчи и Пастрняк - еще не вся сборная Чехии, поэтому через минуту россияне снова сравняли счет - в позиционной атаке россияне сравнивают счет - Барабанов с трудом забивает в пустые после шикарной паузы и передачи Зайцева -3:3.

Дальнейшая игра шла также весело - россияне транжирили моменты, чехи убегали в контры, а там где не мог команде помочь вратарь чехов Риттих, там какие-то потусторонние силы мешали Хафизуллину с Дадоновым вывести Россию на 38-й минуте вперед.

Начало третьего периода прошло с акцентом на более оборонительную игру - времени до конца оставлось все меньше и команды все строже играли в обороне, к тому же у чехов атаковала только тройка энхаэловцев - Крейчи-Яшкин-Пастарняк, а у россиян старались как в обороне, так и в атаке отработать все.

Бросков было мало, именно тех, которые доходили до вратарей - к середине периода таких набралось на две команды ровно столько, сколько пальцев на одной руке. Россияне были активнее и опаснее, но Риттиха пробивать не удавалось. В последние минуты третьего периода команды сбились на индивидуальные действия и начался парад героев - кто затащит в одиночку шайбу в зону и прорвется к воротам.

Игра перетекла в овертайм, в котором игроков с обеих сторон было ровно столько же, сколько голов в основное время матча - 3:3. Россияне бросались в атаку, но Дадонов и Зайцев забить не смогли. Забить не смогли и чехи - это Полашек вывалился 1 в 0, но переиграть Васю Кошечкина не смог.

Ну а решающий гол забил Давид Пастрняк, с передачи набравшего четыре очка в матче Давида Крейчи. Россияне остались на втором месте в группе, а чехи улучшили шансы на попадание в плей-офф - впереди у дружины Яндача встречи с аутсайдерами группы А.

Норвегия 0-5 (0:3, 0:1, 0:1 ) Канада