Студия Postimees: как директор элитной эстонской школы стал возмутителем спокойствия? 11.00
11 мая 2018 г., 6:03
Сегодня в студию приглашен человек, чьи нестандартные инициативы – устроить ретро-концерт советской музыки и, возможно, даже выступить с ним в Крыму – вводят в ступор эстонское общество.
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире директор Гимназии Густава Адольфа (GAG) Хендрик Агур. Смотрите интервью в 11.00.
По окончании прямого эфира интервью можно будет увидеть в повторе на нашем портале.