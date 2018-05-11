пт, 11.05.2018
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  • Студия Postimees: как директор элитной эстонской школы стал возмутителем спокойствия?

Студия Postimees: как директор элитной эстонской школы стал возмутителем спокойствия? 11.00

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ФОТО: Tairo Lutter

Сегодня в студию приглашен человек, чьи нестандартные инициативы – устроить ретро-концерт советской музыки и, возможно, даже выступить с ним в Крыму – вводят в ступор эстонское общество.

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире директор Гимназии Густава Адольфа (GAG) Хендрик Агур. Смотрите интервью в 11.00. 

  • Почему проекты Агура вызывают столь бурную реакцию в обществе?
  • Как следовало бы решать проблемы, которые раскалывают наше общество?
  • Каково отношение Хендрика Агура к таким болезненным темам, как безгражданство, русская школа, 9 мая?
  • Стоит ли обсуждать все эти темы? Есть ли смысл искать копромисс?
  • Что стоит за готовностью директора элитной эстонской школы поехать с концертом «Красная стрела» в Крым

По окончании прямого эфира интервью можно будет увидеть в повторе на нашем портале. 

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