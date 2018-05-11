Убийство в Ласнамяэ: прокурор требует ужесточить наказание обвиняемому

В своей апелляции прокурор просит приговорить Офицерова к 10 годам лишения свободы, представил апелляционную жалобу и сам обвиняемый, который ходатайствует об отмене решения суда первой инстанции, передает портал Rus.err.

Таллиннский окружной суд вынесет решение 22 мая.

Напомним, 14 февраля Харьюский уездный суд признал Виктора Офицерова (57) виновным в убийстве и приговорил его к 6 годам лишения свободы