пт, 11.05.2018
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Убийство в Ласнамяэ: прокурор требует ужесточить наказание обвиняемому

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Окровавленный нож. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

Окружной прокурор Мерике Тикк требует в суде второй инстанции ужесточить наказание Виктору Офицерову, который в феврале был приговорен к шести годам тюрьмы за убийство жены.

В своей апелляции прокурор просит приговорить Офицерова к 10 годам лишения свободы, представил апелляционную жалобу и сам обвиняемый, который ходатайствует об отмене решения суда первой инстанции, передает портал Rus.err.

Таллиннский окружной суд вынесет решение 22 мая.

Напомним, 14 февраля Харьюский уездный суд признал Виктора Офицерова (57) виновным в убийстве и приговорил его к 6 годам лишения свободы

Согласно обвинению Пыхьяской окружной прокуратуры, 4 сентября 2017 года в квартире на улице Линнамяэ в столичном районе Ласнамяэ Офицеров ударил свою жену ножом в область шеи, от полученного ранения женщина скончалась на месте. 

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