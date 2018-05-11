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В озере в Риге найден автомобиль с трупом мужчины

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Озеро. Иллюстративное фото.

ФОТО: Маргус Ансу

В Риге в озере Кишэзерс в 90 метрах от берега полицейские сегодня нашли машину с телом мужчины, сообщила агентству ЛЕТА пресс-секретарь Госполиции Элина Спрудзане.

Около 7.00 в полицию поступил вызов на Кишэзерс, где примерно в 90 метрах от берега виднелся автомобиль «Jeep», не полностью скрытый под водой. В машине находилось тело мужчины 1971 года рождения без признаков жизни.

По свидетельствам очевидцев, сегодня утром автомобиль протаранил установленный на берегу озера барьер и влетел в воду. Это произошло недалеко от местного кафе.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшим смерть человека. Назначены экспертизы.

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