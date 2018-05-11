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В пятерке: смотри рейтинг зарплат тренеров сборных ЧМ-2018

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Станислав Черчесов.

ФОТО: Utkin Igor/COVI

Голландский телеканал Zoomin TV представил рейтинг зарплат всех тренеров национальных сборных, которые выступят на ЧМ-2018, , передает El Mundo Deportivo.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов занял пятое место с зарплатой 2,5 миллиона евро в год.

Больше Черчесова зарабатывают только Йоахим Лев (Германия, 3,8 млн), Тите (Бразилия, 3,4 млн), Дидье Дешам (3,4 млн) и Хулен Лопетеги (Испания, 2,9 млн).

1. Йоахим Лев (Германия, 3,8 миллиона евро в год)

2-3. Тите (Бразилия, 3,4)

2-3. Дидье Дешам (Франция, 3,4)

4. Хулен Лопетеги (Испания, 2,9)

5. Станислав Черчесов (Россия, 2,5)

6. Фернанду Сантуш (Португалия, 2,18)

7-8. Карлуш Кейруш (Иран, 1,9)

7-8. Гарет Саутгейт (Англия, 1,9)

9. Хорхе Сампаоли (Аргентина, 1,77)

10. Оскар Табарес (Уругвай, 1,7)

11-12. Эктор Купер (Египет, 1,5)

11-12. Хосе Пекерман (Колумбия, 1,5)

13. Хуан Пицци (Саудовская Аравия, 1,4)

14. Берт ван Марвейк (Австралия, 1,17)

15. Рикардо Гарека (Перу, 1,1)

16. Хуан Осорио (Мексика, 1)

17-18-19. Оге Харейде (Дания, 0,925)

17-18-19. Акира Нисино (Япония, 0,925)

17-18-19. Роберто Мартинес (Бельгия, 0,925)

20. Владимир Петкович (Швейцария, 0,845)

21. Эрве Ренар (Марокко, 0,778)

22. Хеймир Хадльгримссон (Исландия, 0,697)

23. Златко Далич (Хорватия, 0,546)

24. Гернот Рор (Нигерия, 0,497)

25-26. Янне Андерссон (Швеция, 0,448)

25-26. Син Тхэ Ен (Южная Корея, 0,448)

27. Эрнан Гомес (Панама, 0,398)

28-29. Набиль Маалул (Тунис, 0,348)

28-29 Оскар Рамирес (Коста-Рика, 0,348)

30. Младен Крстаич (Сербия, 0,298)

31. Адам Навалка (Польша, 0,268)

32. Алиу Сиссе (Сенегал, 0,2).

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