Ушел в кино: Роналду будет снимать фильмы и мультфильмы

Форвард "Реала" Криштиану Роналду станет исполнительным продюсером нового телевизионного сериала, который будет посвящен женскому футболу, сообщает Hollywood Reporter.
По информации издания, заказ на такой сериал сделал Фейсбук. Действие картины будет происходить в Нью-Йорке, а в центре внимания окажется местная школьная команда.
"В свободное время я люблю смотреть качественные телепередачи, – сказал Роналду. – Для меня стать исполнительным продюсером сериала - потрясающий опыт, особенно учитывая то, какие талантливые люди будут неустанно трудиться, чтобы проект был реализован. История моей жизни имеет много общего со взлетами и падениями, которые предстоит пережить команде в сериале."
Сериал вырастет вокруг футбола, но это не будет просто показ красивой игры. Он будет гораздо глубже – это сериал о ценностях, проблемах, дружбе, работе, напряженности и гармонии. Одним словом – о жизни», – рассказал Криштиану, у которого больше 120 миллионов подписчиков в фэйсбук.
«Это сериал высокого класса, созданный на основе самого популярного вида спорта и в партнерстве с лучшим игроком мира и замечательными рассказчиками Лиз и Джошуа», – поделился Пол Ли, чья студия ведет проект.
Другая медиа-активность Роналду – мультипликация. Лидер «Реала» станет персонажем мультсериала о супергероях. В мире Striker Force 7 будет не только мультик, но и комиксы, игры и другой цифровой контент
Создателями проекта выступили сам Криштиану и гендиректор Graphic India Шарад Девараджан.
«Как футбол объединяет людей и культуры по всему миру, так и отличные анимационные герои могут сделать то же самое. Поэтому я рад объединить в рамках проекта две страсти – футбол и супергероев – и поделиться ими с фанатами», – заявил португалец.
Для Криштиану эта затея – большая инвестиция в карьеру после футбола. Португалец видит себя в кино:
«Я хочу снимать фильмы. У меня есть отели и тренажерные залы, я выпускаю линию одежды – я вижу себя в бизнесе. Сейчас я сосредоточен на футболе, но рано или поздно придется уйти. Но я уверен, что моя жизнь после футбола будет прекрасной, и речь не только о деньгах», передает sports.ru.