Ушел в кино: Роналду будет снимать фильмы и мультфильмы

По информации издания, заказ на такой сериал сделал Фейсбук. Действие картины будет происходить в Нью-Йорке, а в центре внимания окажется местная школьная команда.

"В свободное время я люблю смотреть качественные телепередачи, – сказал Роналду. – Для меня стать исполнительным продюсером сериала - потрясающий опыт, особенно учитывая то, какие талантливые люди будут неустанно трудиться, чтобы проект был реализован. История моей жизни имеет много общего со взлетами и падениями, которые предстоит пережить команде в сериале."

Сериал вырастет вокруг футбола, но это не будет просто показ красивой игры. Он будет гораздо глубже – это сериал о ценностях, проблемах, дружбе, работе, напряженности и гармонии. Одним словом – о жизни», – рассказал Криштиану, у которого больше 120 миллионов подписчиков в фэйсбук.

«Это сериал высокого класса, созданный на основе самого популярного вида спорта и в партнерстве с лучшим игроком мира и замечательными рассказчиками Лиз и Джошуа», – поделился Пол Ли, чья студия ведет проект.

Другая медиа-активность Роналду – мультипликация. Лидер «Реала» станет персонажем мультсериала о супергероях. В мире Striker Force 7 будет не только мультик, но и комиксы, игры и другой цифровой контент

Создателями проекта выступили сам Криштиану и гендиректор Graphic India Шарад Девараджан.

«Как футбол объединяет людей и культуры по всему миру, так и отличные анимационные герои могут сделать то же самое. Поэтому я рад объединить в рамках проекта две страсти – футбол и супергероев – и поделиться ими с фанатами», – заявил португалец.

Для Криштиану эта затея – большая инвестиция в карьеру после футбола. Португалец видит себя в кино: