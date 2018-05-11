Меркель призвала Европу взять свою судьбу в собственные руки, не полагаясь на военную защиту США

"Больше так не будет, что США просто нас защитят. Скорее, Европе необходимо взять свою судьбу в свои собственные руки. Это задача на будущее", - сказала Меркель (цитата по Bloomberg).

Меркель отметила, что множество крупных глобальных конфликтов происходит "на пороге Европы". При этом канцлер ФРГ выразила обеспокоенность по поводу риска начала военного конфликта между Израилем и Ираном с вовлечением Сирии. Несмотря на то, что страны Евросоюза достигли прогресса в сотрудничестве по вопросу обороны, эти усилия остаются в зачаточном состоянии, убеждена Меркель.

Аналогичное заявление Меркель сделала год назад после саммита НАТО, на котором президент США Дональд Трамп потребовал от союзников по альянсу увеличить расходы на оборону. Тогда канцлер, используя те же формулировки, призвала европейцев рассчитывать только на собственные силы. "Мы, европейцы, должны взять собственную судьбу в свои руки. Времена, когда мы могли полностью полагаться на других, прошли", - признала Меркель.