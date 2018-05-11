пт, 11.05.2018
"Если избиратели Центристской партии не будут чувствовать угрозы, то у центристов не будет повода их защищать: атаки же нет!" Кая Каллас
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Фото: полиция хотела поймать подозреваемых, но сама попалась

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Полиция. Фото иллюстративное.

ФОТО: Kaspar Pokk / Kanal 2

Руководитель бюро Пыхьяской префектуры по уголовным расследованиям Урмет Тамбре поделился в соцсетях забавными фотографиями лесных животных, которые попали в поле зрения камер Департамента полиции и погранохраны.

Тамбре пошутил в подписи к снимкам, что пока стражи правопорядка ловили подозреваемых, их самих выследили. «Хотели поймать подозреваемых, но оказалось, что сами попались», - написал он в Twitter.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ