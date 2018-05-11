Фото: полиция хотела поймать подозреваемых, но сама попалась
11 мая 2018 г., 9:31
Руководитель бюро Пыхьяской префектуры по уголовным расследованиям Урмет Тамбре поделился в соцсетях забавными фотографиями лесных животных, которые попали в поле зрения камер Департамента полиции и погранохраны.
Тамбре пошутил в подписи к снимкам, что пока стражи правопорядка ловили подозреваемых, их самих выследили. «Хотели поймать подозреваемых, но оказалось, что сами попались», - написал он в Twitter.
Tahtsime kahtlustatavat tabada, kuid paistab, et jäime ise vahele. 🤭😀 pic.twitter.com/VlwpHvxPdM— Urmet Tambre (@UrmetTambre) 10 мая 2018 г.