Как нам остановить Путина?

Впрочем, на мой взгляд, всякое сравнение хромает. И Китая с Россией, и Путина с кем бы то ни было – хоть с товарищем Си, хоть с мистером Трампом. Занявшим, кстати, на пьедестале почёта Forbes третью ступеньку. Или, скажем, с товарищем Сталиным, как это – прямо или косвенно, прозрачными намёками, – любят делать многие аналитики, что в России, что в Эстонии.

…Я уже как-то имел удовольствие писать, что президент Путин не является в моих глазах образцом, если по Маяковскому, «делать жизнь с кого». Для меня в этом смысле поворотным стал момент, когда случилась трагедия с атомным подводным крейсером «Курск». И даже не сама трагедия сыграла тут главную роль, – в конце концов, любая техника может в какой-то момент отказать, – а то, как ВВП отреагировал во время пресс-конференции по этому поводу на вопрос, что же случилось с подводной лодкой.

Я вполне допускаю, что действие (точнее – бездействие) российской власти в той ситуации было обусловлено соображениями высших государственных интересов. Просто эти соображения не совпадают с моими представлениями о том, как должны строиться отношения между Отечеством и теми, кто его защищает.

Но это – исключительно мои личные представления, моё личное мнение. При этом, в отличие от уважаемого эксперта, я не беру на себя смелость давать мировому сообществу рекомендации, как следует себя вести по отношению к России и лично к Путину. Или, скажем, читать нотации главе Еврокомиссии Жану-Клоду Юнкеру, который призывает активнее привлекать Россию к решению вопросов европейской и планетарной политики, тогда как наш министр иностранных дел Свен Миксер объяснил бестолковому либералу еврокомиссару, что Россия понимает только язык силы.

Делайте ваш выбор, господа!

Жители соседней державы делают свой выбор. Мы можем с ним соглашаться или считать его ошибочным, но жить с этим выбором, и с выбранным в итоге лидером, им, а не нам. И, судя по многим признакам, они так жить согласны. Может быть, не все, но большинство. И флаг им в руки. Рассчитывать, что этот режим не устоит под нашим натиском, по меньшей мере наивно. А если без экивоков, то глупо.

Кстати о несогласных. Я точно знаю, ЧТО ждало бы Алексея Навального, или, скажем, писателя (и очень неплохого!) Дмитрия Быкова, если бы они хотя бы просто вознамерились сказать и сделать то, что они сегодня вполне открыто говорят и делают, выступая на митингах, или снимая и демонстрируя фильм «Он вам не Димон», или организуя акцию «Он нам не царь!». Так что по поводу жестоких репрессий меня терзают смутные сомнения.