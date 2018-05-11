Как нам остановить Путина?

К традиционному букету российских майских праздников прибавился ещё один яркий цветок – инаугурация (теперь уже, очевидно, окончательная) президента Путина. Размещение этого события в непосредственной хронологической близости от священного для всех жителей России Дня Победы – это практически гарантированный пропуск в Вечность…
Сама по себе процедура официального вступления Владимира Владимировича в должность, которую он и не покидал, в этот раз вызвала не столь острый интерес мировых СМИ, как предыдущие. Сказалось, видимо, отсутствие интриги, да и пышности было поменьше. Сакральный ритуал превратился в рутинное происшествие.
«Няка» на фоне «русского „Роллс Ройса“»
Видимо, по этой причине большинство масс-медиа сосредоточили своё внимание, помимо «обязаловки» в виде коронационной речи лидера нации, на «остреньких» деталях. Некоторые из них, похоже, специально приготовили для широкой общественности сами устроители торжества; другие возникли спонтанно.
В ряду первых, несомненно, следует назвать своего рода презентацию (и одновременно тест-драйв) нового детища российского автопрома – лимузина премиум-класса «Кортеж», на котором Путин проделал путь (каламбур неумышленный!) длиной в триста метров от Первого корпуса Кремля до Большого Кремлёвского дворца.
Досужие «акробаты пера, виртуозы фарса и шакалы ротационных машин» не преминули тут же провести параллель с товарищем Сталиным, который захотел иметь свой «паккард», каковой и был, под псевдонимом «ЗиС», изготовлен вождю отечественными умельцами.
Теперь вот «Кортеж» с первичными (или вторичными – кто ж их считал?) признаками «Роллс-Ройса». Во всяком случае, эксперты уверенно прослеживают во внешнем облике нового российского лимузина черты его британского предтечи. Что касается соседства имён Сталина и Путина, то к этой теме мы ещё вернёмся. А пока – ещё об одной пикантной подробности инаугурационного дня в Кремле. Кроме нового лимузина, хитом репортажей с инаугурации президента стала постфактум фотография бывшего(шей?) крымского прокурора, а ныне депутата Госдумы в чине генерала юстиции Натальи Поклонской, больше известной пользователям Сети как Няка (Няшка).
Её, со скучающим видом стоящую в стороне от эпицентра торжеств, случайно запечатлел телеобъектив, и уже через считанные часы, а может быть, минуты, это изображение Няки стало мемом во всех соцсетях, снабжённым комментариями разной степени фамильярности.
Умельцы соревновались в изготовлении с помощью фотошопа картинок, где Няка фигурирует в той же неизменной позе, но в разных интерьерах. На одной из таких «фотожаб» Поклонская стоит, грустно опершись на новый президентский лимузин. Таким образом, блогеру под ником PabloFromMexico удалось объединить два главных «гвоздя» нынешнего восшествия на престол...
«Она утонула»… Субмарина или Россия?
Любопытно, что сдержанность в оформлении торжеств сопровождалось своеобразным эхо в виде опубликованного двумя днями позже рейтинга ведущих политиков по версии журнала Forbes. В нём российский президент, впервые за последние пять лет, передвинулся с первого места на второе, уступив титул самого влиятельного человека в мире китайскому лидеру Си Цзиньпину. Простое совпадение или отражение тенденции?
Ещё забавнее, что в промежутке между этими двумя событиями, 8 мая, эстонские СМИ опубликовали мнение одного из ведущих здешних экспертов-международников Эдварда Лукаса под заголовком «Остановите Россию сейчас, чтобы позже не лишиться Китая». Пересказывать не стану, желающие могут сами ознакомиться с этой публикацией. Получается, идеи – действительно? – витают в воздухе…
Впрочем, на мой взгляд, всякое сравнение хромает. И Китая с Россией, и Путина с кем бы то ни было – хоть с товарищем Си, хоть с мистером Трампом. Занявшим, кстати, на пьедестале почёта Forbes третью ступеньку. Или, скажем, с товарищем Сталиным, как это – прямо или косвенно, прозрачными намёками, – любят делать многие аналитики, что в России, что в Эстонии.
…Я уже как-то имел удовольствие писать, что президент Путин не является в моих глазах образцом, если по Маяковскому, «делать жизнь с кого». Для меня в этом смысле поворотным стал момент, когда случилась трагедия с атомным подводным крейсером «Курск». И даже не сама трагедия сыграла тут главную роль, – в конце концов, любая техника может в какой-то момент отказать, – а то, как ВВП отреагировал во время пресс-конференции по этому поводу на вопрос, что же случилось с подводной лодкой.
Я вполне допускаю, что действие (точнее – бездействие) российской власти в той ситуации было обусловлено соображениями высших государственных интересов. Просто эти соображения не совпадают с моими представлениями о том, как должны строиться отношения между Отечеством и теми, кто его защищает.
Но это – исключительно мои личные представления, моё личное мнение. При этом, в отличие от уважаемого эксперта, я не беру на себя смелость давать мировому сообществу рекомендации, как следует себя вести по отношению к России и лично к Путину. Или, скажем, читать нотации главе Еврокомиссии Жану-Клоду Юнкеру, который призывает активнее привлекать Россию к решению вопросов европейской и планетарной политики, тогда как наш министр иностранных дел Свен Миксер объяснил бестолковому либералу еврокомиссару, что Россия понимает только язык силы.
Делайте ваш выбор, господа!
Жители соседней державы делают свой выбор. Мы можем с ним соглашаться или считать его ошибочным, но жить с этим выбором, и с выбранным в итоге лидером, им, а не нам. И, судя по многим признакам, они так жить согласны. Может быть, не все, но большинство. И флаг им в руки. Рассчитывать, что этот режим не устоит под нашим натиском, по меньшей мере наивно. А если без экивоков, то глупо.
Кстати о несогласных. Я точно знаю, ЧТО ждало бы Алексея Навального, или, скажем, писателя (и очень неплохого!) Дмитрия Быкова, если бы они хотя бы просто вознамерились сказать и сделать то, что они сегодня вполне открыто говорят и делают, выступая на митингах, или снимая и демонстрируя фильм «Он вам не Димон», или организуя акцию «Он нам не царь!». Так что по поводу жестоких репрессий меня терзают смутные сомнения.
Советский Союз ведь рухнул не потому, что в нём не было свободы слова и не соблюдались права человека. Хотя и это, конечно, сыграло свою роль, но отнюдь не определяющую.
Если сильно упрощать, то главным фактором, определившим падение режима, стало отсутствие колбасы. Абсолютному большинству граждан, положа руку на сердце, глубоко фиолетово, можно ли открыто говорить «Путин (Брежнев, Хрущёв и т.д.) дурак», или нельзя. Важно, чтобы любой человек мог свободно купить за свои деньги приличное жильё, неплохую одежду, удовлетворительного качества продукты питания и автомобиль (пусть и не «Роллс-Ройс»), а также беспрепятственно ездить через границу «туда и обратно», хоть на работу, хоть на отдых. И тогда всё остальное не так существенно, как может показаться.
Поэтому путинский режим обречён на достаточно долгое существование. А если чаще публиковать в СМИ призывы к ужесточению санкций против России и/или действовать в отношении к ней с позиции силы, то этот срок продлится ещё дольше.
Или вот, скажем, недавно опубликованный сценарий Пентагона об итогах ядерного удара России по США. Это напоминает эпизод из «Золотого телёнка» Ильфа и Петрова, где фигурирует некий профессор-политолог, выпустивший книгу, «в которой на двухстах страницах доказывал, что пятилетка будет выполнена в намеченные сроки и что СССР станет одной из самых мощных индустриальных стран. А на двести первой странице профессор заявил, что именно по этой причине страну Советов нужно как можно скорее уничтожить».
Невольно возникает ощущение, что авторы подобных заявлений и сценариев задались целью как можно сильнее укрепить популярность Путина у россиян. Может, все они состоят на тайном денежном довольствии у Кремля?