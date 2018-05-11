Что день грядущий нам готовит: как россияне могут получить североамериканцев, а латыши могут пробиться в плей-офф?



Пока ясно только одно - сборная Южной Кореи покидает элитную группу, пропустив 29 шайб за четыре матча. А на четвертое место с разной долей успеха претендуют сразу четыре команды:

Норвежцы в этой борьбе пока в роли аутсайдеров, но пара побед сделает из них возможных фаворитов: в их активе только победа над немцами по буллитам и поражение в овертайме от латышей. Ключевыми для скандинавов станут матчи с Южной Кореей (запишем три очка Норвегии) и Дании - девять очков вполне могут гарантировать норвжецам, как и любой команде из группы В, билет в 1/4 финала. Датчане подняли свои шансы на 1/4 переиграв 3:2 финнов, и победив по буллитам немцев, три очка с Южной Кореей подведут датчан к черте плей-офф, а дальше надо побеждать норвежцев и не проигрывать латышам - 11 очков для хозяев турнира вполне реальный результат.

Как, впрочем и для сборной Латвии: латышам по силам обыграть датчан и немцев, однако с таким же успехом могут подопечные Боба Хартли и проиграть в субботу немцам и датчанам - в этих матчах нет янвого фаворита, команды, в принципе равны по силам. На стороне немцев - сильные легионеры из НХЛ, которые могут решить судьбу матча, у датчан очень сильный основной вратарь, Фредерик Андерсен, да и контратакующая игра поставлена на высоко уровне. У латышей козыри иные - сильный тренерский штаб и запредельная мотивация игроков. Смогут ли латыши зацепиться за 1/4 финала - на этот вопрос даст ответ матч с Германией - победа в основное время или овертайме/по буллитам перенесет выяснение спора о четвертом месте на последний матч - как раз против Дании.



В группе А путевки в 1/4 финала себе обеспечили Россия и Швеция - 10 очков россиян и 12 очков шведов гарантируют проход в 1/4 финала и тут вопрос в том, кто займет первое место в группе: если россияне в последнем матче группового этапа победят шведов, до этого, впрочем победив словаков и швейцарцев, то первое место и слабый соперник по 1/4 финала гарантирован. Если шведов опередить не удасться, то соперником россиян, скорее всего станут финны: команде из Суоми предстоят встречи с Канадой и США, а также с немцами. Кстати, на третье место вполне могут забраться датчане, если выиграют все три оставшиеся игры, что, вероятно - соперники датчан: Норвегия, Корея и Латвия. В этом случае финны упадут на четвертое место.

Однако, россияне могут встретиться и с Канадцами или США - для этого россиянам надо будет проиграть швейцарцам, невыиграть в основное время у словаков и уступить в основное время шведам. Расклад, скажем так, не самый реальный - сборная Ильи Воробьева по классу выше швейцарцев и словаков. Здесь будет зависеть все от раскладов последних матчей сборной Чехии. Пока чехи - пятые, но девять очков им практически гарантированны - впереди матчи с Францией, Австрией, Белоруссией. Чехи - еще одна команда, которая может пододвинуть россиян со второй строчки - в перспективе чехи могут набрать 14 очков, а если россияне а) победят один раз в основное время, проиграют в овертайме, проиграют в основное время в оставшихся трех матчах, б) одержат две победы в овертайме, проиграют в основное время, то по результатам личных встреч чехи опережают россиян.

За путевку на ЧМ-2019 в элитной группе поспорят австрийцы и белорусы: им предстоит очная встреча, которая и определит товарища Южной Кореи по несчастью.