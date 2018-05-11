Николай Караев: «А на стенке декорацией Карлы-Марлы борода»

Кейнс, хотя и был от Маркса не в восторге, делал акцент на борьбе с безработицей во время кризиса – и не только потому, что при кризисе экономика буксует; дело было еще и в тех самых нравственных чувствах к ближнему.

Новые платья капитала

Капиталистическая экономика расходится с человечностью – это факт. Безусловно, можно считать, что факторы, участвующие в создании товара или услуги, – земля, капитал, труд, информация, сводящая всё это воедино предпринимательская жилка – равновелики. Проблема в том, что углю всё равно, какова его рыночная цена и как именно его используют. Деньгам, в общем, тоже. А вот труд – это люди, ближние, такие же, как мы с вами. Без людей ни одно производство в конечном счете не завертится. Однако людей – их труд – покупают по рыночной цене. Поскольку людей много (чем проще работа – тем больше) и незаменимых нет, рыночная цена труда зачастую невысока.

Более того, труд, который люди вкладывают в товар, стоит дороже – однако капиталист по большей части присваивает прибавочную стоимость себе, потому что владеет средствами производства и обладает правом собственности на продукт.

Мы привыкли считать такое право собственности аксиомой, но это, если задуматься, совершенно не очевидно. Нет причин, по которым правом собственности на продукт завода должен обладать лишь тот, кто владеет станками. Логика подсказывает, что справедливее будет, если в какой-то мере владеть продуктом – и иметь право на часть прибыли от его продажи – будут ВСЕ люди, принимавшие участие в его изготовлении.

Сейчас мы кое-как примирились с капитализмом, потому что он стал куда гуманнее, но в промышленных странах XIX века зло было налицо: 85 процентов населения той же Англии были пролетариями и жили плохо или очень плохо. Маркс указал на это зло со всей ясностью и яростью. И даже если предложенный им выход оказался утопичен, проблема никуда не исчезла. Капитализм продолжает вступать в противоестественные отношения с нравственностью – см. «Капитал в XXI веке» французского экономиста Тома Пикетти. Более того, капитализм время от времени совершает натуральное харакири – ввиду цикличности экономики и жадности большинства капиталистов , – обрекая на страдания, естественно, самых слабых и бедных (ибо людям состоятельным есть на что пережить кризис, в отличие от).

Так что Маркс был абсолютно прав: капитализм нестабилен. Придумав множество новых способов сравнительно честного отъема денег вроде торговли деривативами и CDO, делающей экономику куда более хрупкой и еле пережив 2008 год, мы не можем с Марксом не согласиться. Надо что-то делать – но что?

Если капитализм нестабилен, а социализм невозможен