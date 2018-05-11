Кая Каллас: Эстония может стать страной номер один в мире

Эстония должна увеличить финансирование научных исследований и разработок - резолюция сегодняшнего семинара «Основанная на знаниях Эстония - как туда попасть?».
“Главное — это акценты и приоритеты. Мы не можем в Эстонии раздавать деньги направо и налево, но у нас есть направления, где мы могли бы стать страной номер один в мире. Это и есть вопрос выбора”, - сказалa Кая Каллас, председатель Партии реформ, выступая перед участниками семинара. Каллас привела в пример финнов: «Наши соседи стали фактически монополистами в применении интеллектуальных технологий в деревообработке, они сделали ставку на эту отрасль и добились в ней мирового лидерства».
«Для того чтобы через десять лет мы могли представить новые разработки, например, в области генной инженерии, необходимо гарантировать инвестиции в эти исследования. Мы еще не знаем, какой будет получен результат, но нам необходимы средства и перспективы привлечения новых инвесторов», - согласился представитель Тартуского университета с позицией Каи Каллас.
Этот подход не принял только глава Swedbank Роберт Китт, который сказал, что технический прогресс не интересуется, каким будет цикл финансирования. «Прогресс происходит тогда, когда происходит. Запрограммировать этот процесс и спланировать научные открытия нельзя: невозможно сделать так, что спустя три года произойдет одно открытие, а затем мы перейдем к следующему. Это походит на вождение автомобиля через зеркало заднего вида», - сказал господин Китт, добавив, что политики не могут устанавливать национальные приоритеты в научных исследованиях.