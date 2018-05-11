Кая Каллас: Эстония может стать страной номер один в мире

“Главное — это акценты и приоритеты. Мы не можем в Эстонии раздавать деньги направо и налево, но у нас есть направления, где мы могли бы стать страной номер один в мире. Это и есть вопрос выбора”, - сказалa Кая Каллас, председатель Партии реформ, выступая перед участниками семинара. Каллас привела в пример финнов: «Наши соседи стали фактически монополистами в применении интеллектуальных технологий в деревообработке, они сделали ставку на эту отрасль и добились в ней мирового лидерства».

«Для того чтобы через десять лет мы могли представить новые разработки, например, в области генной инженерии, необходимо гарантировать инвестиции в эти исследования. Мы еще не знаем, какой будет получен результат, но нам необходимы средства и перспективы привлечения новых инвесторов», - согласился представитель Тартуского университета с позицией Каи Каллас.