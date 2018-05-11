СК РФ: собранные документы опровергают показания Родченкова о подмене проб

«В Главном следственном управлении СК РФ продолжается расследование уголовного дела в отношении бывшего исполняющего обязанности директора ФГУП «Антидопинговый центр» Родченкова о злоупотреблении полномочиями и уничтожении допинг-проб спортсменов.

Следствием собраны объективные доказательства, опровергающие лживые показания Родченкова о доставке допинг-проб спортсменов в Сочинскую антидопинговую лабораторию, их хранении и подмене в них биоматериала в результате вскрытия бутылок «Берег Кит» в ночное время.

Cледствием в адрес ВАДА направлены копии протоколов препровождения допинг-проб и документы по их регистрации и аликвотированию в Сочинской лаборатории в 2014 году спортсменов Сергея Чудинова, Инны Дюбанюк, Александра Легкова, Елены Никитиной, Марии Орловой, Ольги Потылицыной, Елены Шаповаловой, Анны Шибановой, Александра Третьякова, Ольги Вилухиной, Алексея Воеводы, Евгения Белова, Альберта Демченко, Алексея Петухова, которые комиссией Освальда, основывавшейся на показаниях Родченкова, были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх за нарушения антидопинговых правил.

Из документов следует, что допинг-пробы поступали в Сочинскую лабораторию в дневное время, регистрировались и в пределах от 30 минут до 2 часов передавались на исследование.

Таким образом, опровергнуты показания Родченкова, что якобы пробы указанных российских спортсменов во время Олимпиады в Сочи в 2014 году после сбора хранились, ежедневно ночью происходила их замена на чистые, и только после замены они исследовались на наличие запрещённых препаратов.

Допрошенные сотрудники антидопингового центра, работавшие в Сочинской лаборатории в 2014 году, предупреждённые об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, дали свидетельские показания, что никаких действий по подмене проб не совершалось.

Следствие продолжает быть открытым для сотрудничества с иностранными компетентными органами, Международным олимпийским комитетом и ФИФА, общественными международными организациями, в том числе с ВАДА, а также рассчитывает на взаимную помощь от них.