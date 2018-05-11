Вопрос читателя: как себя вести с неадекватными буйными соседями?

«Она обвиняет нас в агрессивном поведении по отношению к ней и в подслушивании, даже жаловалась владельцу нашей съемной квартиры. В том числе она утверждает, что мы повсюду просверлили дыры, чтобы лучше ее слышать. Сама она неоднократно и беспричинно колотит по полу, стенам и трубам, одновременно громко кричит или включает радио на полную катушку. Обычно это происходит ночью или ранним утром. Из-за шума мы просыпаемся, а наш маленький ребенок, который обычно ведет себя очень спокойно, от испуга начинает плакать. Можно ли как-то подействовать на эту пожилую женщину, например, через квартирное товарищество?» - спрашивает он.

Отвечает член правления и глава юридического отдела Союза квартирных товариществ Эстонии Урмас Марди:

- Вышеописанный случай по-человечески комментировать сложно. Я не врач, но если исходить из содержания письма, у врачей есть причина встретиться с этой пожилой женщиной. Также я посоветовал бы обратиться к социальному работнику при местном самоуправлении.

Безусловно, следует оповестить о происходящем правление квартирного товарищества, а также обсудить эту тему на общем собрании. Крайне важно в уважительном тоне объяснить, что в доме действуют общие правила и их игнорирование неприемлемо для жильцов.

Главное правило - вежливое обращение, но если от него нет толку, то в отношении самых злостных нарушителей порядка можно начать процедуру отчуждения квартиры, опираясь при этом на Закон о квартирной собственности. Если в доме шумят и буянят соседи, это сразу же становится проблемой всех жильцов. Страдает внутренний климат дома, страдают межличностные отношения. Буйные зачастую не знают, что в Законе о квартирной собственности есть также пункт о принудительном отчуждении, и его цель - избавиться от нарушителей, которые не соблюдают правила совместного проживания.