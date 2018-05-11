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  • Сорвавшийся с верхушки дерева рабочий находится в тяжелом состоянии

Сорвавшийся с верхушки дерева рабочий находится в тяжелом состоянии

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Линии электропередач.

ФОТО: Paul Poderat/ Valgamaalane

На Сааремаа в среду серьезно пострадал упавший с верхушки ели рабочий компании, занимающейся обслуживанием линии электропередач.

Несчастный случай произошел на территории хутора в деревне Атла. 

48-летний рабочий, не прикрепленный защитным оборудованием, сорвался с дерева вниз и получил тяжелые травмы, сообщили в пресс-службе Ляэнеской префектуры.

Полиция начала производство по статье об игнорировании правил безопасности и здравоохранения на рабочем месте, повлекшем за собой тяжкий вред здоровью по неосторожности.

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