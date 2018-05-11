Сорвавшийся с верхушки дерева рабочий находится в тяжелом состоянии

48-летний рабочий, не прикрепленный защитным оборудованием, сорвался с дерева вниз и получил тяжелые травмы, сообщили в пресс-службе Ляэнеской префектуры.

Полиция начала производство по статье об игнорировании правил безопасности и здравоохранения на рабочем месте, повлекшем за собой тяжкий вред здоровью по неосторожности.