Сорвавшийся с верхушки дерева рабочий находится в тяжелом состоянии
11 мая 2018 г., 11:16
На Сааремаа в среду серьезно пострадал упавший с верхушки ели рабочий компании, занимающейся обслуживанием линии электропередач.
Несчастный случай произошел на территории хутора в деревне Атла.
48-летний рабочий, не прикрепленный защитным оборудованием, сорвался с дерева вниз и получил тяжелые травмы, сообщили в пресс-службе Ляэнеской префектуры.
Полиция начала производство по статье об игнорировании правил безопасности и здравоохранения на рабочем месте, повлекшем за собой тяжкий вред здоровью по неосторожности.