Количество жертв домогательств человека, предсказавшего распад СССР, растет со скоростью лавины

Полиция и служба помощи жертвам советуют обратиться к ним

В связи со скандалом о домогательствах Игоря Манга Postimees попросил полицию и службу помощи жертвам объяснить, что должны делать люди, ставшие жертвами сексуального насилия.

По словам специалистов, ответивших от имени MTÜ Kuriteoohvrite Toetamise Ühing Ohvriabi, сексуальное насилие – это преступление и жертва не должна чувствовать свою вину. Ответственность за сексуальное насилие несет тот, кто совершил преступление, а не жертва.

Те, кто стал жертвой насилия, домогательства или плохого обращения, могут обратиться в центр помощи жертвам при Департаменте социального страхования. Работники службы помощи жертвам есть во многих отделах полиции по всей Эстонии, их контакты можно найти на странице Департамента социального страхования.

В четырех городах - Таллинне, Кохтла-Ярве, Пярну и Тарту - людям, пережившим сексуальное насилие, круглосуточно предлагают профессиональную помощь и в кризисных центрах сексуального насилия. В центр помощи могут прийти все ставшие жертвой насилия люди, вне зависимости от их пола и возраста, или от того, обратились ли они в полицию, или нет.

Центры находятся:

В Ляэне-Таллиннской центральной больнице (Сыле, 23, Таллинн), комната экстренной помощи, тел. 5342 4724.

В Ида-Вируской центральной больнице (Ильмаяама, 12, Кохтла-Ярве), вход через отделение неотложной помощи, дальше человеком занимается дежурный женский врач и сестра (телефон дежурной сестры: 331 1041).

В Пярнуской больнице (Ристику, 1, Пярну), вход через отделение неотложной помощи, дальше человеком занимается дежурный женский врач и сестра (телефон дежурной сестры: 447 3505).

В клинике Тартуского университета (Л. Пуусепа, 8, Тарту), вход через отделение неотложной помощи, дальше занимаются находящаяся на особом вызове сестра и дежурный женский врач (телефон дежурной сестры: 731 9954).

В центре кризисной помощи жертвам сексуального насилия врач даст совет, как обратиться в полицию и как будут проходить следственные действия. Отправляясь в полицию, есть смысл взять с собой кого-то из близких. В кризисный центр и в полицию можно прийти круглосуточно, откуда жертву для получения первой помощи отправят в больницу. У потерпевшего есть право получить первичную помощь и консультацию, и только после этого решить, пойдет ли он и когда в полицию.

Никогда не поздно попросить о помощи после сексуального насилия. Но нужно помнить, что если насилие было совершено больше, чем семь дней назад, уже не получится собрать доказательный материал. Жертва может нуждаться в психологической помощи, или в анализах на инфекции, распространяемые сексуальным путем.

Сексуальное насилие – это опустошающий опыт, который очень долго может оказывать влияние на жизнь. Даже после того, как пройдет первый шок, пережитое может напомнить о себе в самый неожиданный момент. Жертву может охватить ощущение изолированности, самобичевания, страх, потребность отрицать случившееся. Могут возникнуть проблемы с сексуальным общением. Человеку может быть сложно сосредоточиться на учебе или работе. Эти реакции в данной ситуации совершенно нормальны. Если человек чувствует, что все это начинает нарастать и мешать повседневной жизни, нужно искать помощи кого-то из близких или у профессиональных помощников.

Некоторые примеры рассказов жертв Игоря Манга

В сотрудничестве с Pealtnägija Postimees публикует примеры описаний людей (тексты публикуются в неизмененном виде – ред.), которые столкнулись с темной стороной Игоря Манга. В интересах людей, ставших жертвами домогательств, редакция не раскрывает их личности.

Женщина 1

«Он терся об меня, и я чувствовала, что у него эрекция. Помню, что стояла как соляной столб, потому что ничего не могла сделать, я так боялась, но не хотела показывать своего страха, поскольку весь этот чужой интерьер и его маниакальное охание были более чем пугающими. Я же не могла сбежать, потому что дверь была закрыта. Я не решилась даже открыть глаза, потому что боялась, что он снял штаны, или что-то такое. Сейчас, перечитывая это письмо, я чувствую себя такой глупой и беззащитной… Я должна была себя сразу защитить, но я была в шоке. До ухода я чувствовала себя совершенно виноватой, потому что он просто повлиял на меня так сильно, он был очень обижен и очень четко это продемонстрировал. Сейчас я, конечно, думаю, как такой могло произойти, как я могла такое вообще чувствовать…»

Женщина 2

«Пришли кроны и деньги меняли по 150 крон. Я только что развелась, и коллега на работе сказал, что Игорь Манг составляет карту, что тогда было в новинку и выглядело так, будто решает все проблемы в жизни. Через коллегу я узнала, что карта стоит 50 крон, информацию распространяли от знакомых знакомым.

Составляя карту, Манг фривольно похвалил мою красоту и особенность, и начал говорить об энергиях и направлять руки в мою сторону. Мы сидели друг напротив друга, сначала он касался только колена и отвлекал посторонними разговорами (это вызвало замешательство), после попросить встать перед ним спиной, чтобы лучше чувствовать. Расстегнул ширинку, но не до конца, что объяснил те, что так может сделать лучше. Касался руками и голос был, как в трансе, и с придыханием дотрагивался до раскрытой части ширинки.

Женщина 3

«Я прочитала сегодня рассказы других и пришла к выводу, что действительно, побывав в его квартире самой первой, я думала, как я оттуда уйду, потому что он закрыл дверь на замок и спрятал ключи. Еще до того, как я вошла в квартиру, было ощущение неудобства, он ужасно хотел сделать мрачное фото на фоне церкви (знаете, как в американских фильмах, когда убийца фотографирует свою жертву до преступления). Смешно, конечно, но такие мысли у меня действительно были. Было неудобно, когда он начал своеобразно открывать чакры, но я старалась об этом не думать, потому что читаю изотерическую литературу и верю в нетрадиционную медицину, и я верила ему, что он действительно открывает мои чакры и делает мне только хорошее».