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  • Группа мошенников должна выплатить государству еще 26 миллионов евро

Группа мошенников должна выплатить государству еще 26 миллионов евро

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ФОТО: Scanpix

В силу вступило решение суда, которое обязывает налоговых мошенников Олега Белокрылова и его сообщников выплатить долги по налогам участвовавших в мошеннических схемах акционерных обществ на сумму 26 млн евро.

Речь идет о принятом летом 2015 года решении Налогово-таможенного департамента, которое несколько лет оспаривалось в судах, передает Äripäev.

В течение многих лет топливный бизнес Белокрылова, который также попадал в ТОП богатейших людей по версии издания Äripäev, успешно продвигался, а сам он ездил исключительно на роскошных автомобилях.

В 2013 году Налогово-таможенный департамент провел одновременно 17 обысков и задержал семь человек, среди которых был и Белокрылов, всех обвинили в умышленной неуплате налога с оборота на сумму в восемь миллионов евро.

В ходе расследования выяснилось, что налоговое мошенничество было более масштабное и государство с апреля 2012 года до июля 2013 года недополучило 30,2 млн евро.

Читайте подробнее на портале Äripäev.

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