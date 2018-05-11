В Ласнамяэ из автомобиля открыли стрельбу по стоявшим на остановке людям

Оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Вальтер Пярн сказал Postimees, что на место происшествия прибыл полицейский патруль, который не обнаружил в том районе соответствующий описанию автомобиль.

Машина была светло-серого цвета и двигалась от улицы Лийкури в сторону моста Варраку, но дальнейшие передвижения автомобиля неизвестны.

По словам пресс-секретаря полиции Марие Аава, на данный момент вызван один свидетель и в течение сегодняшнего дня у него будут взяты дополнительные показания.

Все обстоятельства случившегося выясняются.