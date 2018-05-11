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  • В Ласнамяэ из автомобиля открыли стрельбу по стоявшим на остановке людям

В Ласнамяэ из автомобиля открыли стрельбу по стоявшим на остановке людям Дополнено в 11:40!

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Пневматическое ружье.

ФОТО: Scanpix

Сегодня около 9 утра в Центр тревоги поступило сообщение, что в Ласнамяэ возле остановки «Вирби» остановился автомобиль, из окна которого пассажир, по словам свидетелей, стрелял из пневматического оружия по ногам людей.

Оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Вальтер Пярн сказал Postimees, что на место происшествия прибыл полицейский патруль, который не обнаружил в том районе соответствующий описанию автомобиль.

Машина была светло-серого цвета и двигалась от улицы Лийкури в сторону моста Варраку, но дальнейшие передвижения автомобиля неизвестны.

По словам пресс-секретаря полиции Марие Аава, на данный момент вызван один свидетель и в течение сегодняшнего дня у него будут взяты дополнительные показания. 

Все обстоятельства случившегося выясняются. 

Всех, кто видел в этом районе данный автомобиль или был во время происшествия на остановке, просят связаться с полицией по номеру 112.

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