Победитель рейтинга бьет рекорды: зарплаты, которые вам и не снились

У Microsoft Estonia, который прошлой осенью возглавил ТОП зарплат, есть все предпосылки, чтобы возглавить этот рейтинг и в этом году, поскольку из недавно опубликованного отчета следует, что средняя зарплата в фирме выросла на 30% и составила 8212 евро в месяц.
В прошлом году фирма заняла самое высокое место в рейтинге со средней зарплатой в 6296 евро, передает Äripäev. Выросла и зарплата руководства – если средняя зарплата члена правления в прошлом экономическом году составляла 12 199 евро, то еще годом ранее она была равна 7677 евро.
Причиной резкого роста зарплаты руководства и средней зарплаты могли стать изменения в правлении Microsoft Estonia, когда в апреле 2017 года покинул должность пять лет руководивший балтийским регионом Microsoft Райн Лаане, который сейчас возглавляет Больничную кассу. Вместо него предприятием стал руководить болгарин Христо Манов.
Однако Манов ушел с должности руководителя Microsoft Eesti в декабре прошлого года, чтобы приступить к работе региональным директором фирмы в странах Балтии и на Балканах, и с мая этого года эстонским отделением руководит Март Мяэ.