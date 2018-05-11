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Победитель рейтинга бьет рекорды: зарплаты, которые вам и не снились

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Денег много не бывает.

ФОТО: Andres Putting

У Microsoft Estonia, который прошлой осенью возглавил ТОП зарплат, есть все предпосылки, чтобы возглавить этот рейтинг и в этом году, поскольку из недавно опубликованного отчета следует, что средняя зарплата в фирме выросла на 30% и составила 8212 евро в месяц.

В прошлом году фирма заняла самое высокое место в рейтинге со средней зарплатой в 6296 евро, передает Äripäev. Выросла и зарплата руководства – если средняя зарплата члена правления в прошлом экономическом году составляла 12 199 евро, то еще годом ранее она была равна 7677 евро.

Причиной резкого роста зарплаты руководства и средней зарплаты могли стать изменения в правлении Microsoft Estonia, когда в апреле 2017 года покинул должность пять лет руководивший балтийским регионом Microsoft Райн Лаане, который сейчас возглавляет Больничную кассу. Вместо него предприятием стал руководить болгарин Христо Манов.

Однако Манов ушел с должности руководителя Microsoft Eesti в декабре прошлого года, чтобы приступить к работе региональным директором фирмы в странах Балтии и на Балканах, и с мая этого года эстонским отделением руководит Март Мяэ.

Читайте подробности в Äripäev.

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