Победитель рейтинга бьет рекорды: зарплаты, которые вам и не снились

В прошлом году фирма заняла самое высокое место в рейтинге со средней зарплатой в 6296 евро, передает Äripäev. Выросла и зарплата руководства – если средняя зарплата члена правления в прошлом экономическом году составляла 12 199 евро, то еще годом ранее она была равна 7677 евро.

Причиной резкого роста зарплаты руководства и средней зарплаты могли стать изменения в правлении Microsoft Estonia, когда в апреле 2017 года покинул должность пять лет руководивший балтийским регионом Microsoft Райн Лаане, который сейчас возглавляет Больничную кассу. Вместо него предприятием стал руководить болгарин Христо Манов.