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В центре Таллинна начато строительство оригинального многоквартирного дома

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ФОТО: city24.ee

Начато строительство оригинального многоквартирного дома, предлагающего своим будущим жителям возможности, которых нет у жильцов других домов, пишет портал Kodu. 

В центре Таллинна на Тартуском шоссе, в начале мая начали строить дом с террасами. Это уникальный для Эстонии проект: в каждой квартире будет собственная терраса, независимо от этажа, на котором расположена квартира. 

Обычно террасы расположены на первых этажах, но только не в этом доме! И, конечно же, самый сладкий вариант достанется тем, кто купит квартиру на самом верхнем этаже четырехэтажного дома! 

ФОТО: city24.ee

«Судя по отзывам клиентов, таких домов в центре города должно быть больше. Такие проекты очень популярны в Финляндии: финны ценят высокое качество строительства, хорошее расположение на тихих внутренних улицах и, конечно, оригинальный внешний вид здания», - говорит маклер Uus Maa Эвели Линделль, занимающаяся продажей квартир в этом доме. 

По ее словам, архитекторы Айгар Рохт и Анна Никлан, работая над проектом, учли приватную атмосферу внутреннего квартала и историческую застройку вокруг дома. «Уникальность здания учтут и инвесторы», - добавила Линделль. 

Между прочим, в строящемся доме под названием T69a  будет всего девятнадцать квартир! Объект расположен недвлеко от автовокзала, по адресу Тартуское шоссе, 69а, и будет готов летом будущего года.

Подробности находятся ЗДЕСЬ. 

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