В центре Таллинна начато строительство оригинального многоквартирного дома

В центре Таллинна на Тартуском шоссе, в начале мая начали строить дом с террасами. Это уникальный для Эстонии проект: в каждой квартире будет собственная терраса, независимо от этажа, на котором расположена квартира.

Обычно террасы расположены на первых этажах, но только не в этом доме! И, конечно же, самый сладкий вариант достанется тем, кто купит квартиру на самом верхнем этаже четырехэтажного дома!

ФОТО: city24.ee

«Судя по отзывам клиентов, таких домов в центре города должно быть больше. Такие проекты очень популярны в Финляндии: финны ценят высокое качество строительства, хорошее расположение на тихих внутренних улицах и, конечно, оригинальный внешний вид здания», - говорит маклер Uus Maa Эвели Линделль, занимающаяся продажей квартир в этом доме.

По ее словам, архитекторы Айгар Рохт и Анна Никлан, работая над проектом, учли приватную атмосферу внутреннего квартала и историческую застройку вокруг дома. «Уникальность здания учтут и инвесторы», - добавила Линделль.

Между прочим, в строящемся доме под названием T69a будет всего девятнадцать квартир! Объект расположен недвлеко от автовокзала, по адресу Тартуское шоссе, 69а, и будет готов летом будущего года.