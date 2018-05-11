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Видео: Аршавина побили током

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Андрей Аршавин.

ФОТО: Maksim Bogodvid/RIA Novosti

Футболист Андрей Аршавин, выступающий за казахстанский клуб «Кайрат», получил пять ударов током за незнание истории футбола, передает news.ru

Хотя Аршавин знал ответы на большинство вопросов, оказалось, что он практически не помнит результаты матчей, в которых сам же принимал участие. Кроме того, футболист не смог вспомнить, в каком году отменили правило золотого гола, дату основания АПЛ и матча Аргентина — Ямайка, которому посвятила песню группа «Чайф». Всего Аршавин дал пять неправильных ответов, за что, согласно правилам викторины, получил пять ударов электрическим током.

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