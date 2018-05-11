Видео: Аршавина побили током

Хотя Аршавин знал ответы на большинство вопросов, оказалось, что он практически не помнит результаты матчей, в которых сам же принимал участие. Кроме того, футболист не смог вспомнить, в каком году отменили правило золотого гола, дату основания АПЛ и матча Аргентина — Ямайка, которому посвятила песню группа «Чайф». Всего Аршавин дал пять неправильных ответов, за что, согласно правилам викторины, получил пять ударов электрическим током.