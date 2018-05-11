Апрель принес больше обычного несчастных случаев, самый большой ущерб нанес пожар в Харьюмаа

В каско произошел рост классических случаев ущерба, возникающего с приходом весенней погодой. Солнце и тепло манят на улицу как заняться спортом, так и начать весенние работы, а потому произошло больше различных несчастных случаев. Страховых случаев во время поездок больше всего в апреле принесли школьные каникулы.

По словам руководителя службы рассмотрения ущербов ERGO Катерины Лепвальтс, по страхованию от несчастных случаев в этом году пришлось заниматься несколькими трагичными происшествиями. И апрель принес известие от гибели человека в дорожно-транспортном происшествии в Австралии.

Самый большой ущерб в апреле нанес пожар, произошедший в Харьюмаа, в результате которого было уничтожено комплексное здание. Предполагаемая сумма ущерба оценивается в 250 000 евро. Огонь нанес ущерб и во время одной перевозки грузов, когда в результате столкновения двух автомобилей загорелся грузовик. Огонь добрался и до находившегося в прицепе товара. Предполагаемая сумма ущерба достигает 28 000 евро.

Можно привести еще один пример в страховании профессиональной ответственности, когда в ходе стройки, проводимой на основании проекта, выяснилось, что при составлении проекта была допущена ошибка в подсчетах. Из-за ошибки в проектировании, заказчику пришлось увеличить траты на дополнительные строительные работы. Предполагаемая сумма ущерба оценивается в 25 000 евро.