Ушел из жизни бывшей гендиректор Сакуского пивзавода

Предприниматель и в прошлом политик Кардо Реммель (65) скончался от рака, сообщил в пятницу, 11 мая, Pärnu Postimees .

Сакуским пивным заводом Кардо Реммель руководил с 1987 по 2005 год. С 2005 по 2006 Реммель был вице-мэром Пярну, а с 2009 по 2011 занимал пост председателя Пярнуского горсобрания.