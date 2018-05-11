Ушел из жизни бывшей гендиректор Сакуского пивзавода
11 мая 2018 г., 12:12
В ночь на пятницу скончался бывший генеральный директор Сакуского пивзавода и в прошлом председатель Пярнуского горсобрания Кардо Реммель.
Предприниматель и в прошлом политик Кардо Реммель (65) скончался от рака, сообщил в пятницу, 11 мая, Pärnu Postimees.
Сакуским пивным заводом Кардо Реммель руководил с 1987 по 2005 год. С 2005 по 2006 Реммель был вице-мэром Пярну, а с 2009 по 2011 занимал пост председателя Пярнуского горсобрания.
C 2005 по 2010 Кардо Реммель состоял в Народном союзе.