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Ушел из жизни бывшей гендиректор Сакуского пивзавода

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Кардо Реммель.

ФОТО: URMAS LUIK/PRNPM/EMF

В ночь на пятницу скончался бывший генеральный директор Сакуского пивзавода и в прошлом председатель Пярнуского горсобрания Кардо Реммель.

Предприниматель и в прошлом политик Кардо Реммель (65) скончался от рака, сообщил в пятницу, 11 мая, Pärnu Postimees.

Сакуским пивным заводом Кардо Реммель руководил с 1987 по 2005 год. С 2005 по 2006 Реммель был вице-мэром Пярну, а с 2009 по 2011 занимал пост председателя Пярнуского горсобрания.

C 2005 по 2010 Кардо Реммель состоял в Народном союзе.

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