В Австралии в самой кровавой бойне за 20 лет погибли трое взрослых и четверо детей

Инцидент в Осмингтоне стал самым кровавым происшествием в Австралии за последние 22 года. Более масштабная бойня произошла в 1996 году в Порт-Артуре. Тогда погибли 35 человек, а еще 23 получили ранения, сообщает ABC News.

По словам главы полиции Западной Австралии Криса Доусона, информация о происшествии в Осмингтоне поступила в правоохранительные органы около 5:15 11 мая. Тревожный звонок сделал мужчина.

Приехав на место трагедии, сотрудники полиции обнаружили возле дома трупы двух взрослых с огнестрельными ранениями. Еще пять тел с аналогичными следами насильственной смерти находились внутри здания.

При осмотре места происшествия обнаружены две единицы огнестрельного оружия.

Доусон охарактеризовал произошедшее как ужасное преступление. "Смерть каждого человека - это трагедия, но гибель четырех детей и трех взрослых - трагедия еще большая", - добавил глава полиции, пообещав провести полное и тщательное расследование.

Следователи полагают, что все жертвы являются членами одной семьи. Среди погибших, предположительно, оказался и виновник бойни, совершивший самоубийство.

Местные жители шокированы произошедшим. Соседи говорят, что погибшие были прекрасной семьей, которая к тому же активно занималась социально значимой деятельностью, заботилась о других и об общественной безопасности.

По словам бывшего члена муниципалитета Фелисити Хейнс, ранее семья жила в Маргарет-Ривер, в 20 километрах от Осмингтона. А три года назад они переехали, чтобы заняться фермерским хозяйством.

Отметим, что преступление в Осмингтоне стало беспрецедентным для Австралии. Предыдущее массовое убийство в стране произошло 28 апреля 1996 года. С тех пор на Зеленом континенте ввели запрет на оборот оружия. Именно это, как считает эксперт Глинн Гринсмит из университета Эдит Коуэн, и привело к резкому снижению убийств с применением огнестрельного оружия. Для сравнения, в 1987 году произошло четыре бойни, в которых погибли 28 человек. А за 15 лет с 1981-го по 1996 год произошло 15 подобных инцидентов, в которых погибли 124 человека.

По мнению Гринсмита, трагедия в Осмингтоне свидетельствует о том, что оружия на руках у граждан становится все больше. "Сейчас оружия в Австралии столько же, сколько было во время бойни в Порт-Артуре", - добавил эксперт.

Город Маргарет-Ривер, из которого родом погибшие, находится в 270 километрах от Перта. Маргарет-Ривер известен своими пляжами, винзаводами и пивоварнями, на которых производят крафтовое пиво. Это место привлекает тысячи туристов, в том числе иностранцев.